Tři měsíce na ostrově ve třech minutách. Poznáte, odkud jsou tyto záběry?

Tříminutové video 32letého Američana zachycuje hlavní památky ostrovní republiky, kterou objevuje čím dál víc turistů. První záběry jsou na sopku Pico de Loro a přes různé pláže, cesty a říčky se dron dostane na další mohutnou horu, sopku Pinatubo, proslulou malebným jezerem v kráteru.

To, že se na vrcholek Pico de Loro vyšplhal bez újmy na zdraví, považuje Sean Djernes za osobní výhru. “Nic děsivějšího jsem zatím v životě neudělal,” popsal v mailovém rozhovoru pro agenturu Reuters. “Svůj díl viny na tom měl fakt, že jsem v batohu nesl dron. Na jednom místě výstupu musíte šplhat po laně, a kdybyste spadli na stranu, nedopadlo by to dobře.”

Většinu záběrů pořídil Sean Djernes v přírodě, ale nechybí ani hlavní město Manila se svými mrakodrapy a půvabnými kamennými mosty. “Filipínci jsou nemilejší lidi na světě,” uzavírá svou zkušenost s ostrovní zemí obklopenou jen Tichým oceánem.