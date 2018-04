Nebojte se couchsurfingu. Já jsem tak poznala Filadelfii, píše Češka

Couchsurfing šetří peníze a umožní lépe poznat destinaci

Pokud cestujete s omezeným rozpočtem jako já, pak se vyplatí využít tzv. couchsurfingu. Pomocí této služby si lidé z různých koutů světa vzájemně nabízejí možnost přespání „na gauči“ u sebe v bytě. Není to jen výborný způsob, jak neutratit za ubytování, ale i cesta, jak se spřátelit s člověkem, který s největší pravděpodobností také rád cestuje. Většinou vám navíc ochotně poradí, jaká místa stojí za to v okolí navštívit, a kam je lepší se nezatoulat.

Než se s hostitelem dohodnete na konkrétním termínu, je důležité alespoň trochu se vzájemně poznat, třeba přes Skype. Dalším ukazatelem hostitelovy důvěryhodnosti jsou reference od předchozích couchsurfařů. Minimalizujete tak riziko, že si vyberete hostitele nekalých úmyslů. Ano, je to risk, ale kdo se bojí, nesmí do lesa. Ani pro hostitele však není Couchsurfing bez rizika. Nikdo mu nezaručí, že couchsurfer nemá v plánu vybílit byt a zmizet.

Mým hostitelem se stal asi třicetiletý Afroameričan Cody, pracující v bankovním sektoru. Důvod, proč jsem kontaktovala právě jeho, byl jednoduchý. Reference od ostatních cestovatelů měl Cody vynikající. V rámci svého online profilu vysvětloval, proč svůj domov propůjčuje cizím lidem bez nároku na odměnu, jeho motivací je poznat nové přátele z celého světa. A tak jsem sebrala odvahu a odhodlala se vyrazit.

Megabusem do Filadelfie

Z D.C. jsem vyrazila v odpoledních hodinách ze stanice Union Station, pro svou cestu jsem si vybrala autobusovou linku Megabus. Je jedním z nejlevnějších amerických dopravců, jízdenka z D.C. do Filadelfie stála kolem 20 dolarů. Nízká cena je ale často vykoupena zpožděními. Potvrdilo se a autobus nás vyzvedl o hodinu déle, než bylo v plánu, další zpoždění během cesty už naštěstí nenabral a jízda trvala asi tři hodiny.

Můj hostitel mě čekal na zastávce, jak jsme se domluvili. Autobusem jsme se dopravili do okrajové čtvrti Filadelfie zvané Manayunk, kde bydlel společně s dalšími dvěma spolubydlícími. Jaké bylo moje překvapení, když mi místo gauče v obýváku nabídl samostatný pokoj. Luxus!

Po namáhavém dnu jsem byla vyčerpaná, a tak jsem se těšila na vydatný spánek. Mým plánem bylo projít celou Filadelfii po svých, a tak jsem chtěla načerpat energii. Hostitel však trval na tom, že s ním a jeho přáteli musím zajít na pivo do místní hospůdky. Večer to byl vydařený, získala jsem spoustu tipů na turistické cíle, a dokonce jsem zažila i svoje první karaoke. Mě by nikdo zpívat nedonutil, ale poslechnout si ostatní odvážlivce byl jedinečný zážitek.

Filadelfie, Most Benjamina Franklina Filadelfie

Prohlídka města

Druhý den jsem vstala podle plánu v brzkých ranních hodinách a vydala se do centra. Město je populární výletní destinací, a proto není problém využít služeb tzv. hop-on, hop-off busů, které jezdí na pravidelné trase jeden za druhým každých 15 minut. Stačí si zakoupit jízdenku a můžete si v klidu prohlédnout každou památku a popojíždět různými autobusy.

Filadelfie byla v letech 1790 – 1800 hlavním městem Spojených států, dnes je největším městem státu Pensylvánie a je s ním spojeno mnoho významných historických momentů jako např. sepsání Deklarace nezávislosti a Ústavy Spojených států. S městem se také pojí jméno Benjamina Franklina, který se zasloužil o rozkvět města jako státník, diplomat, novinář, vědec a vynálezce - známý je třeba jeho objev bleskovodu. A mimochodem, od tohoto myslitele pochází i řada známých citátů, např. Čas jsou peníze.

Jako první jsem se vydala prozkoumat Independence National Historic Park (Národní historický park nezávislosti), kde je soustředěno několik historických budov a nejvíce turistů míří právě sem. Za zmínku stojí Independence Hall, kde se pracovalo na Deklaraci nezávislosti, dále pak Liberty Bell, zvon symbolizující boj za svobodu, či Congress Hall, kde se scházel Kongres Spojených států.

Své služby tady nabízejí místní průvodci, kteří vám ukážou všechny pamětihodnosti a podělí se s vámi o své znalosti místní historie. Pokud chcete jít po vlastní ose, do mobilu si můžete zdarma stáhnout aplikaci, která funguje namísto průvodce a informuje vás o všech památkách a kde je najít.

Dále jsem nevynechala celou řadu muzeí, galerií a kostelů. V jednom ze svatostánků se mi naskytla možnost poslechnout si mši, která však mnohem více připomínala rockový koncert, kdy kapele nescházela ani bicí souprava. V kostele jsem byla jediná bílé barvy pleti, ostatní věřící byli Afroameričané, přesto mě přivítali velmi přátelsky. Jejich pověstný rytmus roztančil i mě. Hallelujah!

V kostele nechybí bicí souprava.

Kde trénoval Rocky Balboa

Nenechala jsem si ujít ani schody před Philadelphia Museum of Art, kde na zápasy trénoval slavný boxer Rocky Balboa z filmu Rocky. Hned vedle najdete i jeho sochu. Celou hlavní třídu směrem k „Rockyho schodům“, zdobí vlajky celého světa včetně té české.

Asiaté zastupují asi sedm procent místních obyvatel a vytvořili si zde vlastní komunitu, tzv. Chinatown. Několikrát jsem jejich město navštívila. V místních restauracích nabízí kuchyni nejen čínskou, ale pochoutky z celé Asie. Můžete si zde vybrat i z nepřeberného množství suvenýrů.

Filadelfie, Museum of Art Autorka článku u sochy Rockyho

Historie vedle mrakodrapů

Ve Filadelfii se mísí moderní architektura mrakodrapů s historickou tradicí 18. století, a tak mě několikrát udivilo, že z historického městečka se rázem ocitnete v betonové džungli mrakodrapů.

Může se hodit Levné autobusové linky po USA: Megabus.com



Greyhound.com



Boltbus.com



Vamoosebus.com



Peterpanbus.com

Ubytování: www.couchsurfing.com

Celkově mě výlet vyšel velice levně, téměř všechny vstupy na pamětihodnosti jsou zdarma, moje výdaje tedy zahrnovaly pouze dopravu z/do D.C., jízdenky MHD, jídlo a pití, a samozřejmě malá pozornost pro hostitele jako poděkování.

Filadelfie na mě udělala velmi pozitivní dojem a myslím, že je skvělým místem pro život. Když jsem se v rámci průzkumu města zatoulala do místního antikvariátu, dala jsem se do řeči s majitelem. Dozvěděla jsem se, že je původem Ir, který před dvaceti lety vyhrál zelenou kartu v loterii, a od té doby žije v USA. Na mou otázku, co by Filadelfii vytknul, odpověděl okamžitě bez přemýšlení. „Vlhkost vzduchu!“ Ta v letních měsících totiž dosahuje až 90 procent a člověk si tak připadá jako v tropech.

Cesta zpět do Washingtonu DC byla opět zpožděná, ale mně to nevadilo, v pohodlné sedačce autobusu jsem se sluchátky v uších s písní „Streets of Philadelphia“ vzpomínala na svůj pobyt ve „Philly“.