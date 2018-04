Fiktivní restaurace byla jedničkou Londýna na webu TripAdvisor

12:32 , aktualizováno 12:32

Na začátku listopadu figuroval na pozici nejlépe hodnocené restaurace v Londýně serveru TripAdvisor podnik s názvem The Shed At Dulwich (Kůlna v Dulwichi). Jeho profil podpořený desítkami recenzí nadšených zákazníků sliboval jedinečný gastronomický zážitek. Ovšem restaurace existovala pouze ve virtuálním prostoru.

Fotografie jednoho z nabízených pokrmů londýnské restaurace The Shed At Dulwich vznikla pomocí pěny na holení a obarvené houbičky na nádobí. | foto: The Shed At Dulwich