Fiesta ve španělské Córdobě

V širokém středním pruhu dálnice postupně převládají bohatě kvetoucí oleandry. Divokou soutěskou vjíždíme do Andalusie.Ve svahu nad řekou Guadalquivir u jedné z farem zrovna caballero cvičí koně a ten se pohybuje ladnými, skoro tanečními kroky. Odněkud zdáli se line vtíravá melodie flamenca a neutichá po celou noc. Třistatisícová Córdoba, město vržené do přítomnosti s pevně vrytým koloritem dějin (za největšího rozkvětu córdobského kalifátu v 10. století měla přes milión obyvatel), se právě probouzí do svých svátečních dní. Po celý týden se bude v Córdobě slavit a tančit. Začíná fiesta - nevšední slavnost horkokrevného jihu. Na rozlehlém prostranství se roztočilo ohromné pouťové kolo - slavnost zatím patří hlavně dětem, ale pomalu se objevují i ženy v pestrobarevných šatech s kastaněty a vějíři. Ještě předškolní roztomilá dívenka ve svátečních šatech se sotva drží na mezku, ale už se tváří jako budoucí seňorita. Kolem sta obrovských stanů a slavnostně vyzdobených ohrad s pódii je postaveno na ploše, kde se začíná tancovat. Ale na všechno je ještě dost času. Vždyť fiesta trvá celý týden! Víno teče proudy - především místní sherry, ve vzduchu voní občerstvení i pochoutky od pečených ryb, chobotnic a langust přes tortilly až k nejrůznějším zeleninovým salátům. Ve velkých kotlích už se smaží čerstvé brambůrky i kroužky z chobotnic. Stmívá se. S postupující nocí se ohrady pomalu naplňují. Zničeho nic, přesně o půlnoci, propuká obrovský ohňostroj hýřící barvami a probouzející fantazii. Ze všech stran proudí na slavnost množství lidí. Najednou se rozsvěcuje iluminace córdobské mešity z barevných světel, snad ještě větší než skutečná mešita. Velkolepé! Ohrady se neuvěřitelně rychle naplnily. Všude už se tančí. Dospělí i děti. V krojích i v džínách. Neohrabaně i s virtuozitou a nespoutaným temperamentem. Tisíce návštěvníků ovládly přesné pohyby flamenca plné napětí i mučivého čekání, vášní přesně vepsaných do notové osnovy. Hudbou pěstovanou po staletí se Córdoba rozezvučela a celou duší produkuje staccato i vzrušující potulky čekání. Cvičí, aby byla příště lepší! I "Carmen" na oficiálním zahájení fiesty v aréně se odehrává v rytmu flamenca. Není to známá Bizetova opera, ale andaluská, s doprovodem desítek vřeštivých trubek a bubnů, předzpěváky, kytarami a bravurními tanečnicemi i tanečníky. Toreador skutečně zabíjí v aréně býka, vjíždí na bílém koni na pódium a zapojuje se do dalšího děje. Nakonec davy tleskají režisérovi. Mělo-li představení překvapit a ohromit - podařilo se!Córdoba leží necelých 200 km od turisty vyhledávaných pláží Costa del Sol. Fiesta tu začíná každoročně o svatodušních svátcích (ve druhé polovině května podle křesťanského kalendáře) v sobotu o půlnoci.