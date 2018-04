Festivaly v Británii: dobrá muzika, levné letenky

Ve skotském Edinburghu měli radní po II. světové válce neobvyklý nápad - chtěli poválečnému sjednocení Evropy pomoci novým kulturním festivalem. Trochu se jim to ovšem vymklo z rukou a v roce 1947 vznikly naráz tři festivaly - Oficiální Mezinárodní festival v Edinburghu (EIF), jeho trucpodnik Fringe a nezávisle na nich ještě filmový festival (EIFF).

Mezinárodní festival uvádí nejlepší taneční, divadelní, operní a hudební umělce z celého světa. Součástí letošního roku bude mimo jiné výpravné uvedení Mozartovy Kouzelné flétny, baletu Don Quijote či okázalého vizuálního díla Lindberghův let. EIF se koná od 14. srpna do 4. září.

Nezvaní založili Fringe

Už při organizaci prvního ročníku Mezinárodního festivalu v Edinburghu bylo ovšem jasné, že ne každý zájemce tu může vystoupit před publikum. Proto ti nezvaní založili souběžný podnik, který nazvali Fringe.

Fringe znamená okrajový. Je to vlastně nechtěný klon serioznějšího Edinburghského mezinárodního festivalu. Šest skotských a dvě anglické promotérské společnosti dostaly na svoji stranu nejprve "přebývající umělce" a postupem let si mohly samy vybírat z mnoha zájemců o vystupování.

Výsledkem je, že Fringe časem přerostl své o pár měsíců starší dvojče a stal se největším festivalem umění na světě.

Na rozdíl od jiných podobných festivalů je Fringe festival hudebního a dramatického umění, kam má přístup každý bez rozdílu a bez jakéhokoliv výběru. Tato svoboda přitahuje řadu renomovaných i bizarních umělců a stává se tak nevšedním zážitkem. Festival bude letos hostit okolo 1700 různých show a performancí na mnoha místech města. Každý večer probíhá Fringe i v ulicích, kde své umění předvádějí pouliční divadelníci i hudebníci.

K nejlepším představením a vystoupením by letos měly patřit The Odd Couple s Billem Baileym a Alanem Daviesem, korejské Jump a současný americký hit The Exonerated. Fringe začíná 7. srpna a končí 29. srpna.

Úsloví "do třetice všeho dobrého" vyplňuje v Edinburghu filmový festival. Z počátku dostal do vínku zájem jen o dokumentární snímky, ale postupem let se vypracoval na festival se širokým záběrem ze všech koutů světa a různých formátů. Kvůli velkému rozsahu byla jeho část přestěhována do Glasgow a festival se tedy koná ve dvou městech současně. Filmy můžete shlédnout od 14. do 27. srpna.

Horká muzika v Londýně

Londýnský Notting Hill Carnival byl založen roku 1964 přistěhovalci z Trinidadu. Od té doby se karneval rozšířil mezi Londýňany všech etnik a národností a jeho jediným konkurentem je slavný karneval v Riu. Karneval se koná vždy o prodlouženém víkendu v druhé polovině srpna a jeho hlavními atrakcemi jsou kostýmy a masky, tanec zvanž soca – mix soulu a calypso.

V sobotu se festival pomalu rozehřívá a v neděli už je v plném proudu, ačkoli je tento den věnován především rodinám s dětmi. Hlavní karnevalový den je pondělí, které se obvykle protáhne dlouho do noci. Letos se karneval bude konat 26. až 28. srpna.

Po celý červenec hrají v londýnských parcích pod hlavičkou Respect Festivalu hudebníci z celého světa a jejich cílem je podpora multikulturalismu a antirasistické poslání.

Souběžně s Respect Festivalem v Londýně se hraje také nedaleko v Greenwich a Docklands. Hudba se tu prolíná s tancem, divadlem a vystoupeními performerů.

Kulturní zážitky v Manchesteru

Stranou britského festivalového ruchu nemůže zůstat ani dělnické velkoměsto Manchester. Free street festival oslavuje na ulicích různorodost moderní evropské kultury. Letos zde můžete vidět DJs z Francie, živé blues "fado" z Portugalska, německý breakdance, street art ze Švédska, a celou řadu nejlepších místních talentů. Eurocultured se koná 28.-29. května.

Zábavný pouliční Eurocultured vyvažuje seriozní filmový festival zemí Commonwealthu. Tradičně se tu představují nejen britské snímky, ale také nejlepší filmy z Indie, Kanady, Singapuru, Austrálie, Nového Zélandu a Srí Lanky. K vidění bude přes šedesát filmů v době od 28. dubna do 7. května.

Britské festivalové léto

Newport a Download rázně zahájí sezónu

Prodigy, Placebo, Foo Fighters, Lou Reed a Coldplay budou na jednom pódiu k vidění již na začátku června na festivalu Isle of Wight v Newportu. Hudební svátek v Newportu by se měl stát jednou z nejvýraznějších událostí sezóny a výzvou pro všechny další festivaly.

Isle of Wight Festival, Seaclose Park, Newport, 9. – 11. června 2006

Ještě o poznání dunivější bude ve stejnou dobu nedaleko Derby ve střední Anglii znít jiný hudební svátek. Tool, Metallica, Guns N´Roses a Bullet For My Valentine zahrají na festivalu Download.

Download Festival, Donington Park, Leics, 9. – 11. června 2006

To nejlepší z hudby naživo ve Skotsku

Červenec možná zláká příznivce rocku do skotského Kinrossu, kam se chystají Red Hot Chili Peppers a staří dobří The Who. Důstojně asistovat jim budou Primal Scream, Franz Ferdinand, Kaiser Chiefs, Richard Ashcroft a desítky dalších rockerů.

T in the Park, Balado, Kinross, Skotsko, 8. – 9. července 2006

Paralelní Reading a Leeds

Chcete-li v srpnu vidět Pearl Jam, Placebo, Franze Ferdinanda, Audioslave, Arctic Monkies nebo Futureheads, můžete si vybrat hned dva festivaly ve stejném termínu, na kterých se tato hudební esa vystřídají. Poslední srpnový víkend se vydejte buď do Readingu, což je autem nebo vlakem zhruba hodinu a půl cesty na západ z centra Londýna, nebo do Leedsu na severu Anglie. Tam už ale počítejte s delší cestou.

Reading, 25. – 27. srpna 2006, Leeds, 25. – 27. srpna 2006.

Prodigy na Creamfields

Letos se slavný festival Creamfields přestěhuje ze starého liverpoolského letiště přesně na půl cesty mezi Liverpool a Manchester. Na osmi hudebních scénách v Daresbury u Warringtonu se vystřídá přes šedesát kapel a dídžejů, hlavní pódium bude patřit slavným Prodigy, Gnarls Barkleymu, Goldfrapp a Zutons. Hlavní hvězdou taneční scény bude DJ Paul Van Dyk.

Creamfields, Daresbury Estate, Halton, Cheshire, 26. srpna 2006

Další podrobnosti a aktuální program rockových a tanečních festivalů najdete na efestivals.co.uk.