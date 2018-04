Festivaly lákají hvězdami

Ta zahraje už v pátek spolu s kapelami Vltava, Tata Bojs, Persiana Jones (Itálie), a slovenskými Le Payaco, Polemic, Para, Neuropa a Bratislava hot serenaders s nimiž vystoupí i Milan Lasica.V sobotu uvidí diváci Pohody, kterých by mělo být více než dvacet tisíc, kapely Švihadlo, Buty, Vidiek nebo Hypnotix. Představí se i Rokec Ivo Pešáka s Luďkem Sobotou a Petrem Čtvrtníčkem.Festival Králíky, který bude od zpátku až do neděle, láká především na vystoupení americké party Living Colour, která se k hraní vrátila po pětileté pauze a poprvé vystoupí v České republice.Dalšími zahraničními hosty přehlídky v Králíkách budou například holandští Legendary Pink Dots, britští Zion Train, brazilští Retturn či němečtí The Tarantinos. Z českých kapel se představí Support Lesbiens, Laura a její tygři, -123 minut, Psí vojáci nebo třeba Jablkoň. Lístky na králický festival stojí na místě 450 korun, Na Pohodu stojí permanentka 690 slovenských korun.