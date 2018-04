Festivalová Praha se po setmění promění v zářící galerii

Signal festival je největší přehlídka světelného umění v Česku. Loňský první ročník nabídl více než tři desítky zářivých instalací, které během čtyř večerů přilákaly téměř 250 tisíc lidí. Letošní přehlídka se uskuteční od čtvrtka 16. do neděle 19. října a bude pro všechny zdarma.

Ukázka videomappingové projekce na pražském Michnově paláci

Každý večer mezi 19. a 24. hodinou můžete na místech jako Staroměstské náměstí, Karlův most, Kampa nebo Ovocný trh sledovat pompézní interaktivní světelné show a ve stejném čase každých 15 minut také velkoformátové videomappingové projekce na fasádách významných pražských budov.

Současné audiovizuální umění předvedou v ulicích nejen významní čeští umělci, jako David Černý, Richard Loskot nebo Petr Nikl, ale také řada zahraničních autorů z celého světa. Uvidíte 20 světelných instalací a 4 dech beroucí videomappingové projekce.

Na Kampě můžete plavat ve světelném bazénu

Například americká umělkyně Jen Lewin přiveze do Prahy hravý projekt The Pool. Instalace stovky svítících stupínků, které mění barvy podle toho, jak se po nich návštěvníci pohybují, už zabodovala v Sydney nebo Singapuru. Její pražská premiéra tak osloví každého, kdo si rád hraje. Najdete ji každý večer v parku Kampa.



Na Křižovnickém náměstí budou lidé ovládat světelnou projekci vlastním hlasem

Zasáhnout do průběhu světelné show můžete také na Křižovnickém náměstí. Interaktivní projekt MURMUR, můžete ovládat vlastním hlasem. Instalace totiž převádí vlny zvuku na vlny světla.

Světelnou instalaci MURMUR na Staroměstské mostecké věži budete moci ovládat svým hlasem

Chcete-li se dotknout duhy, vydejte se na Ovocný trh. Najdete tam světelnou instalaci českého umělce Richarda Loskota nazvanou Velké spektrum, která dokáže rozkládat bílý paprsek světla na duhové barvy.



U Karlova mostu vypustí do Vltavy Krakena

Světelná podívaná nemine ani blízké okolí Karlova mostu. Mladá česká umělkyně Gabriela Prochazka tam do Vltavy vypustí Krakena. Legendární mořský živočich gigantických rozměrů v ní bude přežívat během celého festivalu.



U Rudolfina bude zářit křišťál

Před budovou Rudolfina se můžete stát spolutvůrci monumentální křišťálové instalace Jaroslava Bejvla ml. Crystallion.

Před budovou Rudolfina bude zářit instalace Crystallion Jaroslava Bejvla ml.

Průchozí dílo ve tvaru tunelu, které vzniká ve spolupráci s přední českou sklářskou firmou Preciosa, můžete v průběhu čtyř dnů přizdobovat tradičními křišťálovými ověsy, které budou k zakoupení v místě instalace. Souhra světla a broušených křišťálů vykouzlí jedinečný zářivý zážitek.



Historické budovy se stanou promítacími plátny

Signal festival také letos rozzáří významné pražské budovy videomappingovými projekcemi. Pro letošní ročník jsou vybrána čtyři místa. O slavnostní zahájení ve čtvrtek 16. října se postarají maďarští mistři zvuku MaxIn10sity, kteří v 19 hodin rozzáří Palác Kinských na Staroměstském náměstí.

V novém světle se představí také kostel sv. Ludmily na náměstí Míru. Experimentátoři ze Španělska promítnou na jeho fasádě dílo s názvem Evolution. V gigantické projekční plátno se promění Městská knihovna na Mariánském náměstí, kde se představí australští umělci The Electric Canvas, kteří rozsvítili například slavnou budovu opery v Sydney. Do Prahy přivezou videomapping Out of Place.

Jedinečnou 3D projekcí E:Merge tureckých umělců Nerdworking bude denně ožívat fasáda Michnova paláce na rozhraní Újezdu a Karmelitské ulice. Nezapomeňte si proto zakoupit festivalové 3D brýle v některém v Infopointů.

Videomappingové projekce se budou opakovat denně každých 15 minut mezi 19. a 24. hodinou.

S průvodcem se můžete vydat za tím nejlepším z festivalu

Chcete-li si být jistí, že neminete žádné z největších letošních lákadel, vydejte se s průvodcem za tím nejlepším ze Signal festivalu 2014. Na dvouhodinové procházce se dozvíte více nejen o přehlídce samotné, jejích umělcích a světlech, ale také o legendách a historii staré Prahy. Sraz je denně ve 20 hodin v Myslíkově ulici 22 na pražských Vinohradech a vstupné stojí 500 korun na osobu.

Hladinu Vltavy ozdobí lampióny štěstí

Nevšední zážitky přináší také letošní doprovodný program. Zájemci se mohou zúčastnit workshopů malování světlem, videomappingu nebo světelného designu. Částí festivalu můžete proplout na palubě lodiček Vodouch plavební společnosti Pražské Benátky.

Na konci třicetiminutové plavby se budou na hladinu Vltavy vypouštět vodní lampióny štěstí. Po celou dobu bude v provozu také přívoz, který propojí oba břehy Vltavy. Plout bude obousměrně mezi náplavkou u Hergertovy cihelny a přístavištěm Platnéřská 2.



V Infopointech dostanete informace a něco k snědku

Koho zmůže světelné umění, může se občerstvit v některém z Infopointů - stánků, kde kromě jídla a pití seženete také festivalovou brožuru s důležitými informacemi a mapou, 3D brýle na videomapping a další předměty, které souvisejí s festivalem. Protože loňský ročník přilákal stovky tisíc lidí, na pořádný nápor v ulicích se Praha připravuje také letos. Během čtyř festivalových dnů proto budou posíleny dopravní linky.