Festival světla Signal vám ukáže Prahu v novém světle

Signal festival během tří let přilákal do Prahy přes milion návštěvníků z Česka i ze zahraničí. Ulice a náměstí hlavního města, známé historické památky i méně známá romantická zákoutí se od čtvrtka 13. října do neděle 16. října vždy od 19 hodin do půlnoci promění v kouzelná místa, zalitá světlem a barvami.

Na koho a na co se můžete těšit?

S podrobným programem organizátoři trochu tajnůstkaří. Ví se sice, že opět přijede australská umělkyně Amanda Parer a její obří svítící postavy. Je známo, že vedle několika výrazných osobností české umělecké scény se představí vizuální umělkyně Lucie Svobodová, která se v Letenských sadech pokusí světelnou instalací znovu oživit místo, kde kdysi stávala socha bohyně Diany.

Od čtvrtka 13. října do neděle 16. října Prahu rozzáří Signal festival, akce plná světelného umění, videomappingu a her se světlem.

Těšit se můžete i na finského umělce Teemu Määttänena s unikátní instalací Noisescape, která vás ukolébá v rytmu vln Indického a Atlantského oceánu, Středozemního a Baltského moře, či působivá díla sdružení Tundra, týmu špičkových hudebníků, zvukových techniků, programátorů i vizuálních umělců, ale podrobnosti zatím příliš známé nejsou. Výjimkou je snad jen práce japonského umělce Yasuhiro Chida, který pro svá díla hledá inspiraci v přírodě, ve vysokých horách nebo hlubokých jeskyních a oživí prostor v blízkosti nákupního centra Palladium.

Signal Dome a kouzelná kupole

I letos se na Signal festivalu rozsvítí fascinující kupole Signal Dome, a to na Klárově. Obraz se tu podobně jako v planetáriu promítá nad hlavami diváků a vy jste tak obklopeni světem plným tvarů, světel a obrazů. Letos si můžete vybrat ze dvou desetiminutových projekcí.

Tou první je představení Hidden Towers, kdy českou skupinu The Macula inspirovaly knihy kyberpunkera Williama Gibsona. Druhá projekce Morphogenesis tureckých umělců Cana Buyukberbera a Yagmura Uyanika si pohrává s biologickým procesem morfogeneze; čeká vás nepřetržité přelévání základních geometrických tvarů a vzorů, ilustrující vzájemnou propojenost všech složek přírodní síly skrze čas a prostor.

Ve fascinující kupoli Signal Dome na Klárově se chystají představení pro děti i pro dospělé.

Vstupenky stojí 190 Kč a jde o jediné placené místo Signal festivalu, jinak jsou všechny projekce zdarma. Tipem pro rodiny s dětmi je denní animovaná projekce s příběhem Karla IV.; dětský program v Signal Dome začíná vždy v 9.30 a končí v 18.30.

Festivalový průvodce

Je tedy téměř jisté, že pokud vás nelákají toulky Prahou a nahodilé objevování, budete potřebovat festivalového průvodce. Kromě mapy festivalu v něm najdete podrobné informace k jednotlivým instalacím, umělcům a doprovodnému programu; stojí 50 Kč a k dostání bude již od neděle 9. října v SIGNAL info point v Rudolfinu a SIGNAL info point na Staroměstském náměstí.

Během festivalu vám budou od 10 do 24 hodin k dispozici info pointy na náměstí Míru a na náměstí Jiřího z Poděbrad na Vinohradech, na Klárově a v nákupním centru Palladium, od 18 hodin pak též info pointy na Kampě a na Karlově náměstí. Během festivalu od 10 do 19 hodin seženete průvodce také v Turistickém informačním centru ve Staroměstské radnici a Na Můstku.

Hodit se vám bude festivalový průvodce, kde kromě mapy najdete podrobné informace k jednotlivým instalacím, umělcům a doprovodnému programu.

A nakonec pár tipů od organizátorů, například pro rodiny s dětmi. Pro malé návštěvníky se připravuje speciální dětský program, festivalová trasa bývá trochu volnější ve čtvrtek nebo v neděli. Do pražských ulic nepotřebujete žádné neobvyklé vybavení, ale raději sledujte předpovědi počasí – deštník se může hodit!

U Rudolfina si vychutnáte „food zone“ s nabídkou různorodých typů kuchyní a občerstvením, které vás zahřeje v chladných říjnových večerech, také na festivalové trase bude připraveno několik stánků s teplými nápoji a jídlem pro zahřátí. A protože většina festivalových míst bude vybavena volnou wifi, můžete své bezprostřední zážitky z festivalu rovnou sdílet se svými přáteli.