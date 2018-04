Festival nového cirkusu opět v Praze

Festival nového cirkusu Cirkopolis 2016 odstartoval v neděli 14. února a potrvá do pátku 19. února. Své prostory festivalu opět propůjčí moderní centrum nezávislé kultury Palác Akropolis.

Festival bude jedinečnou ukázkou moderního cirkusového umění a úchvatným zážitkem pro každého diváka. Cirkopolis odstartuje brilantním žongléřským rituálem v provedení belgické skupiny EaEo. Velice netradiční vystoupení předvede také ženské duo Capilotractées. Sanja Kosonen a Elici Abonce Muhonen představí na jevišti ryze dívčí téma. Jejich neuvěřitelné vystoupení s využitím techniky hair-hanging, kdy jsou vlasy využívány jako součást akrobatické disciplíny, budou mít diváci možnost zhlédnout 17. a 18. února.

V Akropoli se sejdou jak čeští, tak zahraniční umělci.

Program posledního dne nese název CZECHPOINT a je věnován především české novocirkusové tvorbě. Navštívit můžete například prezentace, ve kterých se dozvíte, jaké projekty chystají tuzemští profesionálové na rok 2016. Následovat bude celovečerní sólové představení nejzajímavější české závěsné akrobatky Elišky Brtnické ENOLA.

Ceny vstupenek se pohybují v rozmezí od 200 do 300 korun. Je možné je zakoupit osobně na prodejním místě v kavárně Paláce Akropolis či online v síti GOOUT. Lístky na představení Leo můžete zakoupit na pokladně divadla La Fabrika.

Palác Akropolis – centrum kultury všeho druhu

Palác Akropolis je moderním kulturním centrem, ve kterém se ročně uskuteční skoro tisíce akcí, díky čemuž se řadí mezi nejaktivnější kulturní podniky v Praze. V programu Akropole najde své místo divadlo, hudba, výtvarné umění, ale i film. Vystupují zde jak čeští, tak zahraniční umělci všech žánrů, převážně se však jedná o kulturu na okraji mainstreamu.

Do konce února tak můžete navštívit třeba divadelní představení portugalsko-české skupiny Hotel Europa, která v divadelní hře „Portugal is not a small country“ představí příběhy Portugalců žijících v afrických koloniích. Na představení dorazte 24. února ve 20 hodin. Vstupenky vás vyjdou na 250 korun pro dospělé a 175 korun pro studenty. Těšit se můžete také na jedinečný koncert české písničkářky Never Sol, kterou doprovodí v sobotu 27. února od 19:30 orchestr Pražské filharmonie.