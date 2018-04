Festival Mene Tekel po roce připomene osudy politických vězňů

Biblická slova „mene tekel“ znamenají naléhavé varování. Projekt se stejným názvem už devět let upozorňuje na životy politických vězňů z padesátých let a varuje před zavíráním očí nad neslavnou minulostí. Koncerty, výstavy, filmy či besedy festivalu Mene Tekel nabídnou od 23. února do 1. března životní příběhy nejenom bývalých trestanců, ale i jejich rodin.

Výstavy: odvážný letec i masové deportace v Estonsku

Program mezinárodního festivalu odstartuje v pondělí v 13 hodin vernisáží sedmi výstav, které poukážou na represe totalitního režimu z různých pohledů. Jedna z expozic představí život důstojníka Josefa Briksy, jehož odvahu a silnou vůli se nepodařilo zlomit nacistům ani komunistům. Z německého zajetí se Briksa pokoušel dostat několikrát a dokonce se zúčastnil Velkého útěku, známého ze stejnojmenného amerického filmu.



Část programu se bude konat také v Národním divadle

O teroru ze strany sovětského Ruska zase vypovídá výstava z pobaltského Estonska. V zemi, která se v roce 1939 dostala do rukou Stalinovy vlády, se následně roztočil kolotoč záhadných zmizení a zatýkání. Ten pak o dva roky později vyvrcholil masovými deportacemi na Sibiř.

Do období normalizace v Československu vrátí návštěvníky expozice s názvem „Maminko, na slovíčko“, zachytávající status svobodných maminek v 70. a 80. letech.

Vzpomínka na pochod studentů i rekonstrukce procesu

Na vernisáž naváže v 15 hodin slavnostní zahájení mezinárodního festivalu, a to za přítomnosti řady významných osobností jako ministra kultury Daniela Hermana či lotyšského velvyslance Albertsa Sarkanise. Po odeznění muklovské hymny se chrám Panny Marie Sněžné rozezvučí klasickou hudbou v podání Tria Cantabile.

Důležitým datem festivalu bude ale neblaze proslulý 25. únor, kdy budete moci v Nerudově ulici uctít památku tisícky studentů, kteří tudy v roce 1948 pochodovali směrem na Hrad na protest proti komunistickému puči. Řadu z nich pak čekalo vyloučení ze školy, či dokonce vězení a uranové doly.

Těžký trest čekal v roce 1949 také manžele Hlachovy, jejichž politický proces připomene v sobotu 28. února rekonstrukce na Vrchním soudu. Ve 14 hodin se před tribunál postaví Jan Hlach se svou chotí Olgou a budou čelit obvinění za pomoc při útěku socialistického poslance Uhlíře. Oba dva si opět vyslechnou odsouzení k mnoholetým trestům, přičemž nikdo nevezme na zřetel jejich tři malé děti. Po rekonstrukci procesu bude v pankrácké věznici odhalena pamětní deska obětem nacistické a komunistické totality.



Ve svatovítské katedrále bude mši celebrovat kardinál Dominik Duka

Závěr festivalu bude v neděli 1. března patřit zádušní mši za popravené, umučené a zemřelé politické vězně, přičemž v katedrále svatého Víta bude bohoslužbu celebrovat kardinál Dominik Duka. Ten se za komunistického režimu také nemohl vydat po své životní cestě, v roce 1981 byl uvězněn v Plzni a do sametové revoluce pracoval jako rýsovač ve Škodovce.

V kinosále se promítnou novinky z Estonska i Slovenska

Kromě hlavního programu připravil festival Mene Tekel pro své návštěvníky také několik filmových premiér. V úterý 24. února se v kině Bio-Konvikt Ponrepo přenesete do pobaltského Estonska, kde tisíce lidí umíraly v sovětských gulazích.

Slavnostní premiéra filmu s názvem Gulag 113, který získal několik ocenění na festivalu v New Yorku, odhalí příběh režisérova dědečka. Po šedesáti letech se téměř devadesátiletý svědek mučivých útrap vydává do hlubokých lesů u Kotlasu, aby zmapoval jeden z milionů pohnutých osudů občanů anektovaných pobaltských zemí.

Na den výročí komunistického puče se v Ponrepu odehraje česká premiéra slovenského filmu Salto Mortale o fungování Státní bezpečnostní služby. Dokument o oblíbeném slovenském lékaři poukazuje na zoufalé činy rodičů v době komunistického státního zřízení a zároveň si všímá toho, jak se lidé vyrovnávali s odhalením, že spolupracovníky StB byli jejich příbuzní.

Doba nesvobody se připomene i přes rockovou hudbu

Svobodu, která přišla po roce 1989, oslaví také umělci, především hudebníci. V klubu Vagon se odehraje během týdne série koncertů pod názvem „Rockem proti totalitě“ a nebudou chybět ani takové stálice jako Tony Ducháček and Garage.

Právě skupina Garage v průběhu osmdesátých let patřila k nové generaci mladých nezávislých kapel inspirovaných punkem, pub rockem či novou vlnou. V sobotu bude v klubu uctěna památka bubeníka Zdeňka Cimmermana, a to kultovním festivalem Cimrfest.