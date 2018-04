Festival Kolem světa míří do Plzně

Plzeňská sekce festivalu Kolem světa odstartuje jeho jarní část ve čtvrtek 4. března 2016 v Měšťanské besedě. Akce potrvá do soboty 5. března 2016 a sestává z přednášek, komentovaných projekcí a tanečních vystoupení.

Hned na úvod se můžete těšit na velmi exotický zážitek! Měšťanskou besedu krátce před osmou hodinou večer roztančí taneční skupina Kintari – česko-indonéský taneční spolek, který sdružuje zájemce o asijskou kulturu a svými vystoupeními financuje dobročinné akce v Indonésii. Ladnost a expresivita pohybů zatančených na exotickou hudbu gamelan vás jistě uchvátí. A na další vystoupení skupiny Kintari nebudete muset dlouho čekat – uskuteční se hned v následujících dvou dnech.

Poutnický začátek

Vyprávění o místech, která jste dosud nenavštívili, pro vás přichystali známí zkušení cestovatelé.

Velmi netradiční cestovatelský zážitek vám pak ve čtvrtek od 20 hodin představí třiadvacetiletý student žurnalistiky Ladislav Zibura, který se předloni vydal na pouť z Čech do Jeruzaléma. Jak lze do hlavního města tří náboženství dojít během 40 dnů, aniž byste v kapse či na kreditní kartě měli vysoký obnos, vám prozradí v 90 minutové přednášce.



A možná bude vyprávět i o poutích, které jeho pěší cestě do Izraele předcházely – v roce 2011 uskutečnil známou evropskou pouť do Santiaga de Compostela a roku 2014 do Říma. A protože pouť je možné absolvovat také na kole, poví vám i o své cyklistické výpravě k Severnímu moři a zpět.

Ze severu na jih

Páteční program začne už v 18 hodin a to přednáškou o Namibii. O její návštěvě vám bude vyprávět Jan Březina, který během svých fotografických expedicí navštívil už stovku zemí. Těšit se můžete na vyprávění o národním parku Etosha či o největších písečných dunách na světě. Jelikož Jan Březina tuto zemi sám označuje za nejbezpečnější na africkém kontinentu, je možné, že i vás přesvědčí k její návštěvě.

Na sever i na jih se v Plzni můžete vypravit během pouhých tří dnů.

Později večer pak můžete společně s fotografem, novinářem a cestovatelem Tomášem Kubešem vyrazit do Indie a nakonec pak s inspirátorem mnoha náročných expedic Rudolfem Šváříčkem do Bhútánu a Kazachstánu. Jelikož se věnuje především oblasti izolovaných etnik, můžete se těšit i na vyprávění o místech a lidech, o kterých se pravděpodobně nikde jinde nedoslechnete.

V sobotu odpoledne můžete zavítat například do Peru, kterým vás provede geograf a fotograf Pavel Svoboda. Následovat bude přednáška o Madeiře a po dalším tanečním vystoupení skupiny Kintari můžete zavítat do Indonésie s Janou Wolfovou či si vyslechnout vyprávění o Expedici Namáslu 2015. Během té plzeňský cestovatel a jeden z nejúspěšnějších himalájských lezců Jan Trávníček vystoupil na devátou nejvyšší horu Nepálu vysokou 8163 metrů.



Zbytek sobotního dne pak bude patřit severu a jihu. V prvním případě zavítáte s cestovatelem a organizátorem celého festivalu Kolem světa Karlem Wolfem do Norska a až za polární kruh a úplně poslední přednáška bude patřit Keni a Tanzánii, kterými vás provede cestovatel, fotograf a autor několika knih Václav Šilha.

Plzní to nekončí

Nestihli jste plzeňskou část festivalu? Nezoufejte! Festival kolem světa nekončí a o dalším víkendu vás zavede do Prahy, kde se akce uskuteční 12. a 13. března 2016, a to ve smíchovském Národním domě. Na podzim pak zamíří také do Brna a ještě jednou do Prahy.

Pokud za sebou i vy sami máte cestovatelské zážitky, o které se chcete podělit, můžete na podzim v Praze či v Brně také vystoupit nebo promítnout svůj film. Stačí kontaktovat organizátory a poslat jim náhledy svých fotografií, případně odkaz na video či anotaci své přednášky. Uzávěrka je měsíc před začátkem akce.