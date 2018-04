Festival Expediční kamera láká na výjimečné filmy. Nenechte si ho ujít

Festival bude putovat sedm týdnů po České republice od Mariánských Lázní až po Třinec a nabídne návštěvníkům celovečerní promítání filmů o dobrodružství, divoké přírodě, extrémních zážitcích i sportech.

V Praze ho zahájí čtyřdenní promítání v minikině na veletrhu Holiday World od 9. do 12. února, závěrečná projekce se odehraje v Brně 15. března (Sál Břetislava Bakaly).

Žádné kašírované snímky

Unikátní snímky, z nichž mnohé získaly ocenění na mezinárodních festivalech, potěší jak cestovatele, dobrodruhy a horolezce, tak i milovníky přírody. Tohle nejsou kašírované cestopisné filmy podle předloh producentů, kterými se poslední dobou hemží televizní stanice po celém světě, ale filmy, které natočili sami účastníci expedic. Na vlastní oči tak uvidíte nejen scenérie, kam lidská noha téměř nevkročí, ale budete i svědky vypjatých emotivních situací a momentů, kdy jde o holý život.

Na co se můžete těšit

1) Co se stalo na ostrově Pam (What Happened on Pam Island, Polsko, režie: Eliza Kubarska, 30 minut)

Vylezte s polskou dvojicí na nejvyšší pobřežní útes na světě, na 1 500 metrů vysokou kolmou stěnu Qaqarsuassi v Grónsku. A jedinou možností dostat se pod ni je na mořském kajaku mezi ledovými krami.

Ocenění: Mezinárodní horolezecký filmový festival v Teplicích nad Metují – hlavní cena festivalu

2) Life cycles (Kanada, režie: Derek Frankowski, Ryan Gibb, 43 minut)

Film, který osloví všechny bikery a z ostatních bikery udělá. Geniálně technicky propracovaný snímek vás vtáhne do světa ďábelských jízd ve všech ročních obdobích.

Ocenění:

X-Dance Film festival – nejlepší film a nejlepší režie

Vancouver International Film Festival – nejlepší film

Bovec Outdoor Film Festival – Nejlepší divácky oceněný film

3) Mazungu (Velká Británie, režie a produkce Phil Harwood, 48 minut)

První sólový sjezd řeky Kongo od pramene k moři na kanoi, 5 000 kilometrů nejtemnějším koutem tropické Afriky. Tento film dokazuje, že i v 21. století lze podnikat opravdové expedice a čelit neuvěřitelným dobrodružstvím.

Ocenění:

Llanberis Mountain Film – nejlepší celovečerní film

SHAFF (Sheffield Adventure Film Festival) – nominace na nejlepší film

4) Nejdelší cesta (The Longest Way, Německo, režie: Christoph Rehage, 5 minut)

Kolik kilometrů se dá ujít pěšky v Číně? Víc než měří Velká čínská zeď?

5) Odkud není návratu (Point of No Return, USA, kamera a produkce: Wade Johnson a Peter Mortimer, 24 minut)

Špičkoví horolezci se vydávají na nezlezený vrchol ve východním Tibetu. Ne každá expedice skončí úspěšně. Ne vždy hrdinové expedičních filmů přežijí... U tohoto filmu je povoleno brečet i drsným horolezcům.

Ocenění: Mezinárodní horolezecký filmový festival v Teplicích nad Metují – zvláštní cena poroty

6) Ve vlčí kůži po stopách Čingischána (The Trail of Genghis Khan, Austrálie, režie Tim Cope, produkce Richard Dennison, Tim Cope, 43 minut)

Na koňském hřbetu putujte z Mongolska přes střední Asii až do Evropy, stejnou cestou, jakou kdysi prošly bojovné hordy největšího dobyvatele všech dob, Čingischána.

Ocenění: Mezinárodní horolezecký filmový festival v Teplicích nad Metují – nejlepší cestopisný film

Další tři filmy jsou bonusové, což znamená, že se nemusí vysílat na každém místě pořádání festivalu: JUMP!, Tenkrát v ráji aneb damals im paradies a Úlitba Ganéšovi (Le Dessous de Ganesh).