V Nevadě opět vyrostlo město nejdivočejších fantazií. Nabízí i orgie

Vítejte ve fantaskním světě. Ve snu, z něhož by se nejspíš zaradoval i Salvador Dalí. Jenže to není sen, nýbrž realita. Skutečnost, která trvá týden. Zato se každý rok vrací a je pokaždé jiná.

Letos se už blíží ke svému finále. K okamžiku, kdy před desetitisíci účastníků vzplane obří postava muže, podle níž se událost nazývá. Toť festival Burning Man (Hořící muž).

Byť organizátoři tvrdí, že nejde o tradiční festival, ale spíše o netradiční město nazvané Black Rock City, které už 28 let dočasně vyrůstá v nevadské poušti, konkrétně v Black Rock Desert. Realizovat se mohou všichni.

Plání se prohání bizarní vozítka jako obrovské postele či pirátské lodi, které ochotně nabírají cestující. Povětšinou prazvláštně vymóděné. Z výše na ně shlížejí skulptury znázorňující kde co, včetně chrámů zhmotňujících nejdivočejší fantazie.

"Burning Man přitahuje obrovský počet kreativních lidí, kteří jsou ochotni obětovat měsíce práce do přechodných instalací, které existují často pouze jediný týden," líčí server The Guardian. A to není vše. V tomto městě je takřka vše dovoleno. "Vedle všech druhů meditací a jógy tam jsou lekce výprasků, orgie, skupinové masturbace či večírky naháčů," popisuje server.

Letošní dechberoucí finále nastane v pondělí, kdy tváře návštěvníků opět ozáří plamen z hořícího muže. A zajímá vás, kolik tento zážitek v extrémních podmínkách vyprahlé pouště stojí? Vstupenky jsou k mání od 380 do 650 dolarů, tedy až za 14 tisíc korun.