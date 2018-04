Ferraty a medvědi v Kremnických vrších

MŮŽE SE HODIT Jak se tam dostat Kremnické vrchy jsou dobře dostupné všemi dopravními prostředky. Ze západu lemuje pohoří hlavní silniční tah Žilina – Martin – Žiar nad Hronom, z východu jeho větev Turčianské Teplice – Banská Bystrica a z jihu hlavní magistrála Bratislava – Nitra – Zvolen – Banská Bystrica.

Pojedete-li do Kremnických vrchů veřejnou dopravou, pak je asi nejlepší zamířit dálkovým spojem do Banské Bystrice, resp. Zvolena, odtud pak do nitra hor příměstskými autobusy.