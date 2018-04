Ferrata kolem čínské hory s mýtem zabijáka. Chyba se rovná smrti

V průvodcích se uvádí jako turistická stezka

Ferratový turistický chodník, po němž jde bez jištění chlapík na videu, je jednou pasáží stezky, která vede ze Severního vrcholu na Jižní vrchol na hoře Chua-šan v provincii Šen-si v centrální části Číny. Problémem je, že na internetu se o ní píše jako o turistické, někde také skalní stezce, nikoli ferratě, a spolehlivých informačních zdrojů je málo.

V roce 2003 si tato stezka vysloužila pověst téměř smrtelné pasti poté, co dva američtí turisté zveřejnili na internetu svoji dobrodružnou cestu včetně fotografií. Zatímco v mnoha úsecích vedou starověké, do skály vytesané schody, a je to celkem pohodový "choďák", vzápětí je bez varování střídají pasáže, kde se balancuje na 30 centimetrů úzké lávce z dřevěných planěk nad téměř kolmým srázem do propasti.

Od té doby se čínské úřady činily, zejména před letními olympijskými hrami v roce 2008, a nechaly na stezku instalovat dodatečné jistící prvky v podobě dalších řetězů či ocelových zábradlí. I v dnešní době však chodník zvyšuje adrenalin, jak můžete vidět ukázce z videa, natočeném v dubnu loňského roku. Zvlášť když lávka zničehonic končí a pokračuje se jen po stupíncích vytesaných ve skále. Nejhoršímu úseku se přezdívá Sráz tisíce stop.

Posvátná taoistická hora

Chua-šan je považována za posvátnou horu, na níž sídlily odpradávna taoistické kláštery a svatyně, kam se uchylovali různí poustevníci či osvícení jedinci a kam se podnikaly posvátné taoistické poutě.

Magická hora, která má celkem pět vrcholů a velké množství menších vrcholků, připomíná svým tvarem květinu. Odtud čínský název Huà shān, v češtině Chua-šan neboli Květinová hora.

Chua-šan i dnes přitahuje turisty a poutníky nejen z Číny, ale postupně i z různých koutů světa. Nejvyšším bodem je tzv. Luo-jen Feng neboli Vrchol přistávajících hus (2 154,9 m), který se nachází na Jižním vrcholu. Právě poblíž tohoto vrcholu, kolem něhož se na všechny světové strany rozpínají rozeklané skály, vede stezka z videa, která se donedávna považovala za jednu z nejnebezpečnějších na světě.

Příliv turistů od 80. let a lanovka

Hora Chua-Šan začala být cílem mnoha čínských turistů, především studentů, v 80. letech minulého století. Extrémně úzké stezky, většinou dvousměrné, a nepředvídatelné strmé srázy vyvolávaly nebezpečné situace, které často končily úrazy či smrtí. V reakci na rostoucí počet návštěvníků i různých tragédií tady nechaly úřady vybudovat v 90. letech lanovku na Severní vrchol. Stezky se rozšířily a schody prohloubily, přesto docházelo k dalším neštěstím. Proto se vybudovaly další cesty, které jsou dnes již jen jednosměrné, a nejnebezpečnější chodníky se uzavřely.