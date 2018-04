Fatima-monument víry

Fatima, jedno z nejnavštěvovanějších poutních míst , změnila od dvacátých let minulého století zcela svoji podobu. Málokdo si dovede představit, že i Fatima byla kdysi malou, neznámou vesnicí se zhruba 2700 obyvateli. O vzniku vesničky se zmiňuje již stará pověst.V roce 1158 bylo Portugalsko sužováno nájezdy muslimů. Když se jednoho dne vracela arabská společnost ze zámku Alcacer, napadli kolonu během cesty portugalští rytíři. V krvavé bitvě byli Arabové na hlavu poraženi, zůstaly pouze dámy, které čekal zbytek života v zajetí. Stejný osud byl připraven i pro vznešenou dámu Fatimu, která naštěstí unikla otrockému životu díky sňatku s jedním z portugalských rytířů Donem Concalem. Fatima se musela obrátit na křesťanství a přijala jméno Ourena. Pověst praví, že žena bohužel zemřela velmi mláda. Její ostatky byly později přeneseny do kaple v malé vesničce, která byla na její památku pojmenována Fatima. Tolik svědectví kronik.

Dnešní Fatima si cejch malé vesnice již dávno nenese a na své poslání je velmi dobře připravena. Neznalý turista přijíždějící do Fatimy se nemusí obávat o nedostatek ubytovacích kapacit, které několikanásobně převyšují počet místních obyvatel. Hotely, pensiony a množství parkovišť , to je jedna z tváří Fatimy, která se musí ročně vypořádávat s náporem věřících z celého světa.Opustit Fatimu a neodvézt si s sebou alespoň malý důkaz své návštěvy? To je pro řadu lidí nemyslitelné. Ve Fatimě si nohy sháněním suvenýrů ale rozhodně neuchodíte. Na každém rohu se setkáte s obchůdky přeplněnými soškami, kříži a růženci, které se klidně prodávají bok po boku s hračkami a mobilními telefony. Snad proto suvenýry chvílemi vzbuzuji na místo úcty spíše zděšení nad jejich kýčovitým provedením. Co českého turistu jistě překvapí je dostupnost průvodců v rodném jazyce. Nemusíte žádat o anglické guidy, neboť pani v informacích hbitě zjistí z jaké jste země a vzápětí se vás nečekaně zeptá:" A nechcete raději průvodce přímo v češtině?" Trochu vás to zaskočí,ale pak si uvědomíte, že jste přece ve Fatimě, křížovatce všech národů, kde se snaží každému maximálně vyhovět.



Člověk procházející Fatimou se tak trochu ocitá jako ve snu, jde bez cíle místy, na kterých se zastavil čas, protože současnost i budoucnost Fatimy spočívají v její minulosti. Fatimské zázraky se hluboko vryly do zdí, budov i myšlení lidí. Pokud nesmýšlíte stejně, musíte tento fakt alespoň respektovat. Srdcem samotné Fatimy, které neminou kroky žádného návštěvníka, je náměstí s novobarokní bazilikou a křížovou cestou, Kaple zjevení a prostranství velikosti 150 000 metrů čtverečních, které pojme až milion lidí. Dříve nežli vkročíte do tohoto prostoru, neuniknou vaší pozornosti cedule se všemi možnými zákazy, které vám znovu připomenou, že Fatima je místem ticha. Nesmí se zde křičet, jezdit na kolečkových bruslích, běhat, vlastně se můžete jen procházet a vstřebávat atmosféru poutního místa. Místa, které začalo psát svoji slavnou historii teprve před necelými sto lety. V jaké události tedy hledat kořeny fatimského tajemství?

13.května 1917 v údolí Cova da Iris v obci Fatima pásly ovečky jako každý jiný den tři děti. Devítiletý Francisco Marto a jeho sedmiletá sestra Jacinta zde trávili volné chvíle v doprovodu desetileté sestřenice Lucie. Když se začaly v poledne modlit růženec, oslnilo je náhle ostré světlo. Po několika blescích se u malého dubu zjevila Panna Maria, držíc v rukou bílý růženec. Paní vyzvala děti, aby na stejné místo přicházely pětkrát po sobě vždy třináctého následujícího měsíce a aby se hodně modlily. Zbožné děti paní uposlechly a odevzdaně následovaly její přání. Paní viděly všichni tři, ale mluvit s ní mohla pouze nejstarší Lucie. Netrvalo dlouho a o zázraku se dozvěděla celá obec. Zprvu nechtěl dětem nikdo věřit a v době třetího zjevení je nechal správce obce dokonce zadržet ve vězení a pod trestem smrti nutil děti k odvolání vlastních výpovědí. Podle vyprávění statečné děti veškerému nátlaku odolaly, stále více lidí uvěřilo jejich tvrzení a posledního zjevení se účastnilo již kolem 70 000 lidí. Všichni shodně vypovídali o slunečním zázraku, který měl být důkazem pravdivosti zjevení Panny Marie. V dobových kronikách je celá událost popisována takto : „ Sluneční kotouč se začal neobyčejnou rychlostí otáčet kolem své osy jako ohnivý vítr a vystřeloval ze sebe žluté, červené , modré a fialové paprsky. Na okamžik se slunce zastavilo.Po té se krvavě červený kotouč blížil k zemi a svou nesmírnou ohnivou vahou hrozil rozdrtit všechno na prach.“

Tolik o šesti zjeveních Panny Marie. Pro většinu lidí jsou potvrzením pravdivosti příběhu i tři proslulá fatimská proroctví.Co tedy Paní Posvátného Růžence předpověděla?



1. První předpoď se týkala brzkého ukončení 1.světové války, zároveň ale varovala před válkou druhou a ještě hroznější, která nastane, pokud se lidé nebudou více modlit a jejich odklonění od Boha se bude prohlubovat.

2. V druhém proroctví byla předpovězena brzká smrt dvou pasáčků, což se opravdu stalo. Francisko i Jacinta do deseti let od zjevení zemřeli. Podstatná byla i zmínka o odklonu Ruska od Boha a jeho snaha podřizovat své ideologii okolní země.

3. Třetí a nejdůležitější fatimské proroctví odmítla církev až do loňského roku zveřejnit. Teprve papež Jan Pavel II. toto tajemství, které dává lidstvu šanci na přežití, odhalil.



Fatimská zjevení stála u zrodu nové historie města. Jako na jednom z mála míst se od roku 1928 , již v postmoderní době, započalo se stavbou novobarokní baziliky, v jejíž postranních lodích jsou uchovány ostatky dvou pasáčků, kteří byli po své smrti blahořečeni. Kolem baziliky, budované pětadvacet let, vznikla křížová cesta z krásných a pro Portugalsko typických kachlů. Nejdůležitějším objektem se ale stala Kaple zjevení, místo připomínající sestoupení Panny Marie na zem. Tisíce lidí se sem třináctého každého měsíce sjíždí, aby na slavnou událost vzpomenuli. Možná v skrytu duše věří , že i tentokrát by se zjevení mohlo uskutečnit, možná přicházejí pouze jako prosebníci žádat o pomoc. Do Fatimy zavítal jako poutník i samotný papež Jan Pavel II., a to hned dvakrát. V roce 1982 a 1991 přišel poděkovat za přežití atentátu, spáchaného na jeho osobu v roce 1981. Ve Fatimě se několikrát objevila i Lucie, která jako jediná ze tří pasáčků doposud žije.Tato hlavní postava všech zjevení vstoupila v roce 1948 do řádu Karmelitek a veřejnému životu se podle stanov řádu spíše straní. Přesto několikrát vypovídala o celé události novinářům a osobně se setkala i s papežem, Janem Pavlem II.



Co k Fatimě dodat? I když člověk zavítá do Fatimy jen jako zvědavý turista, nemůže se ubránit zvláštnímu pocitu, které toto místo vzbuzuje. Hořící svíce, tiché pohledy lidí a monumentální stavby tak pouze dokreslují fakt, že Fatima svoji slávu již nikdy neztratí.