Fata Morgana a stovky motýlů nad hlavou

Kolem světa za pár minut

O tom, že unikátní podívaná je pořádným lákadlem, svědčí i davy lidí, které do trojského skleníku od jeho otevření přišly. Od soboty 12.června do pátku 25.června prošlo skleníkem o délce 130 metrů, kopírujícím jižní vltavský svah, na 20.000 lidí.

"Lidé však kromě poletujících motýlů obdivují i sladkovodní tropická jezera s desítkami druhů ryb či šestimetrový vodopád," řekla mluvčí zahrady Lenka Prokopová.

Kvůli zajištění potřebné teploty a vlhkosti vzduchu však návštěvníci zatím neuvidí poslední ze tří částí skleníku, a to jeho chlazenou část, ve které roste vegetace tropických velehor.

K dokreslení téměř dokonalé iluze tropů poslouží i vitríny pod vyhlídkovou terasou s jedovatými barevnými pralesními žabkami, ale i možnost nahlédnout přes sklo do života rostlin a živočichů tropických jezer.

"Někdy paroduji Julesa Verna a říkám - za osmdesát minut kolem světa. Lidé zde uvidí všechny biotopy, které se vyskytují kolem rovníkového pásu," popsal zážitek ze skleníku ředitel trojské botanické zahrady Oldřich Vacek.

Ojedinělá stavba skleníku za 200 milionů korun, která tím, jak kopíruje skálu, připomíná protáhlé písmeno "S", je široká 17 metrů a místy vysoká až 11 metrů.

Tři části skleníku

V první části skleníku si ve vltavské skále chráněné pod obloukem skla lebedí především kaktusy, traviny a rostliny polopouště.

"To, že skleník zastřešuje přírodní skálu, umožnilo připravit rostlinám prostředí, které odpovídá místu jejich původního výskytu a působí přirozeně," řekl Vacek.

Za skleněnými dveřmi však na návštěvníky dýchne z další části dusno a vlhko tropického deštného pralesa. Rostliny, které ještě před několika týdny stěží dosahovaly výšky jednoho metru, se dnes šplhají až k hranici střechy skleníku.

Poslední, nejmenší část je naopak chlazená, protože v ní rostou horské rostliny tropického a subtropického pásma. Ta však bude otevřená až po skončení výstavy tropických motýlů.

Návštěvníci si přijdou na své ještě před vstupem do skleníku. "Lidé si zde mohou koupit například masožravé rostliny, kaktusy, citrusy či upomínkové předměty v etnostylu," uvedla Prokopová.

U skleníku čeká i občerstvení, v rozkvetlých venkovních expozicích botanické zahrady je možné navštívit i stan čajovny U cesty. Ve výstavní síni je prodejní výstava obrázků Lucie Preiningerové.

A kolik lidé za zážitek v tropech zaplatí? "Pro dospělé je vstupné 90 korun, děti, studenti a důchodci zaplatí polovinu. Rodinné vstupné je potom 220 korun," uvedla Prokopová. Venkovní expozice botanické zahrady jsou pak otevřeny denně od 1. dubna do 31. října od 9 do 18 hodin, od května do srpna až do 19 hodin. Vstupné činí pro dospělé 40 korun, pro děti pak 20 korun.

Může se hodit SKLENÍK FATA MORGANA Otevírací doba

leden - březen: 9 - 16 hodin

duben: 9 - 18 hodin

květen - září: 9 - 19 hodin

říjen: 9 - 17 hodin

listopad - prosinec: 9 - 16 hodin

Vstupné

Dospělí: 90 korun

děti, studenti a důchodci 45 korun

Lidé se nemusí objednávat. Vstupenky je možné získat pouze v pokladně skleníku. Později bude skleník vždy v pondělí uzavřen. VENKOVNÍ EXPOZICE BOTANICKÉ ZAHRADY V TROJI Otevírací doba

duben - říjen 9 - 18 hodin

květen - srpen 9 - 19 hodin

Vstupné

Dospělí: 40 korun, děti

studenti, důchodci: 20 korun

rodinné vstupné: 100 korun

sezonní permanentka: 250 korun

psi na vodítku: 20 korun Na čísle 603 582 191 je možné si objednat průvodcovskou službu. Doprava

Do pražské botanické zahrady jezdí z nádraží Holešovice autobus číslo 112 k zastávce Zoologická zahrada. Odtud je to k botanické zahradě a skleníku pěšky asi deset minut. Následující dva víkendy lze využít i autobusů 144, 102, které vyjíždějí rovněž ze stanice Nádraží Holešovice. Z dočasné zastávky Na Pazderce pak lidé dojdou lesem k zahradě za deset až dvacet minut. Kvůli omezené kapacitě parkovišť v Troji zde zejména o víkendech lze stěží nalézt volné místo. Co tu najdete

V botanické zahradě hlavního města Prahy si mohou návštěvníci prohlédnout parkově upravené plochy s výstavnou kolekcí okrasných zahradních rostlin, jako například kosatců, denivek, letniček, zahradních trvalek a skalniček. K prohlídce zve také Japonská zahrada, expozice Turecka a Středomoří a sbírka vřesovištních rostlin. Vyhlídka na vinici sv. Kláry nabízí jeden z nejkrásnějších výhledů na historické centrum Prahy. BOTANICKÁ ZAHRADA UNIVERZITY KARLOVY

Praha 2, Na Slupi 16

telefon: 224 918 970

Otevřeno: Denně 10 - 18 hodin

Vstup zdarma