Faráři se utkají s vojáky a řidiči

"V olomoucké arcidiecézi se podobné turnaje konají již několik let. Hrají proti sobě faráři, řezníci, učitelé a policisté," uvedl kapitán Kuchař. Pobyt v kasárnách mezi důstojníky jej přivedl k tomu, že podobnou akci připraví v ostravsko-opavské diecézi. K týmům vojáků a farářů se na poslední chvíli přidalo také družstvo řidičů Městského dopravního podniku Opava.Sestavit farářskou fotbalovou jedenáctku dostal za úkol šenovský kaplan Vítězslav Řehulka. Do týmu povolal řadu svých kolegů, kteří si rádi zahrají fotbal s mládeží, ale i s fotbalovými kluby.Sám iniciátor sportovní soutěže dlouho řešil dilema, za koho bude hrát. Jako kněz by totiž měl nastoupit společně se svými spolubratry v duchovní službě. Vojenská čest mu však velela zůstat s důstojníky. Nakonec rozhodl osud. Před pár dny se totiž Pavel Kuchař při fotbálku v kasárnách zranil a lékaři mu zakázali nejméně na dva týdny veškeré sporty. Průběh zápasu bude tedy sledovat pouze jako divák z tribuny.První výkop naplánovali organizátoři turnaje na čtrnáctou hodinu. Slíbili, že hrát se bude za každého počasí. "Zápas může překazit jedině krupobití," slíbil kapitán České armády a současně katolický kněz Pavel Kuchař.