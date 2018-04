Faraon se v Egyptě nemusí mstít, stačí jen přemýšlet

V Egyptě jsem nebyl poprvé. Již dvakrát jsem měl možnost okupovat pláže Rudého moře v letovisku Sharm el-Sheikh, pro které je typický servis na trochu vyšší úrovni, větší klid a především ideální podmínky pro šnorchlování. Cesta do Hurgady, kam kvůli lepšímu přístupu do moře vyrážejí především rodiny s dětmi, proto byl trochu jiný šálek kávy. I když celkem příjemný. "Hurgada má punc města, žije to tady, je tu noční život a infrastruktura. Míří sem lidi, kteří touží po normálním městském životě," vysvětluje delegátka cestovky Blue Style Veronika Juráková, jež v Egyptě pracuje a žije již déle než tři roky. Ostatně je vdaná za Egypťana.

Hurgadě se nedá upřít, že je pro adaptaci Evropana, potažmo Čecha, který je zvyklý na život v pohybu, příjemnější. Je libo českou hospodu, kde vám natočí vaše oblíbené pivo a naservírují topinky nebo bramborák? I tohle je možné.

Kromě velkého počtu "stánkařů", kteří jsou rozeseti opravdu všude a volají na vás všemi možnými jazyky už z dálky - slovíčka Ahoj a Karel Gott jsou toho důkazem, zde narazíte i na mezinárodní koncerty - ať už jde o firmy specializující se na rychlé občerstvení či v Česku známé diskonty. "Dá se tady nakoupit celkem levně. Výrobky, které vyrábějí tady jsou pochopitelně levnější, záleží pak na turistovi, jestli dá přednost osvědčené značce, kterou zná, nebo místní výrobě. Jen pro srovnání: litr vody tady koupíte za 10 korun, kilo rajčat, pomerančů nebo jakéhokoliv jiného ovoce či zeleniny vás vyjde na asi devět korun," popisuje delegátka.

Vezmeme-li ale v potaz, že do egyptského letoviska vyráží většina turistů s programem all inclusive, za jídlo není potřeba utrácet. Nejrůznější pochoutky domácí i zahraniční kuchyně se servírují denně, ať už během obědů nebo večeří. Na talíři převládá rybí, hovězí, kuřecí a skopové maso. Islám totiž zakazuje servírování vepřového. I když - pro blaho klientů v některých hotelech obcházejí vlastní víru. Samozřejmostí je velký výběr salátů a zákusků. Kdo jede do Egypta za účelem nějakého shazování přebytečných kil, tak narazí hned druhý den po příletu.

Pomstu hledejme sami v sobě

Jídlo je ostatně velké téma pro každého turistu, který si zjišťuje veškeré podrobnosti ještě před odletem. "Hlavně si nezapomeň vzít ty prášky, aby se ti faraon nepomstil," vyslechnete si ze všech stran. Jistě, faraon se umí pomstít, i když onu pomstu musíme občas hledat sami v sobě. "Faraonově pomstě neunikne ani Egypťan," uvádí světlo do problematiky Veronika Juráková, "ale v případě turistů zde hraje hlavní roli hned několik faktorů. Lidi si často podvědomě říkají, že sem musejí jet automaticky s tím, že jim bude špatně. Nejsem lékař, ale je jasné, že se jedná o infekci střev. Když sem přijede Evropan, vystavuje se obrovským teplotním rozdílům - to je první zásah.

Pokud má oslabenou imunitu, jde to pak rychle. Voda z kohoutků není v Egyptě pitná, ale mylnou představou je, že se z ní vaří. Ministerstvo turismu zde dohlíží na to, aby se vše vyrábělo v co největší čistotě. Led se vyrábí z balené vody, podobně jako veškeré nápoje. A protože Egypt žije z cestovního ruchu - ročně se tady protočí v přepočtu stovky miliard korun, v jejich zájmu je, aby se turisté vraceli. Hotelové komplexy mívají tisíce klientů pod jednou střechou a kdyby všichni měli trávit dovolenou na toaletě, nikomu by se to skutečně nevyplatilo," vyvrací jeden z největších mýtů delegátka. Fámou je i to, že musíte v případě potíží trpět týden na pokoji. Kromě léků, které si můžete dovézt i z domova, spolehlivě fungují i ty zdejší. A vůbec nejideálnější je nechat se odvézt do nemocnice, kde vás jedna injekce a jedna infuze dají do pořádku během jediného dne. "Vždycky by vám měl pomoci delegát, od toho tu je. Taky se mi občas faraon pomstí a neumím si představit, že bych týden nefungovala."

Do země, jež se pyšní nejstarší civilizací jsem si letos pospíšil - na začátku března jsem tu byl poprvé. Měl jsem pochopitelně trochu obavy, jaké bude počasí, jestli se náhodou nebudu klepat zimou, ale měl jsem štěstí. V únoru totiž zažila Hurgada povodně, pár dní před odletem mě navíc vyděsily informace o silné písečné bouři, které řádí zpravidla na jaře. "Tentokrát to byla opravdu síla, vítr měl takovou sílu, že dokonce vypadly skleněné dveře. Navíc se i ochladilo," popisuje rozmary počasí Juráková. "Když přijde bouře, nevyjíždí se na moře, stojí autobusy a často je dočasně mimo provoz i letiště. Něco takového jsem letos zažila poprvé, ale kolega mi říkal, že podobná bouře řádila i loni, tou dobou jsem ale byla na návštěvě v Česku."

Našinci vyrážejí k Rudému moři nejvíce v létě - je to dáno prázdninami i dovolenými. Pro toho, kdo nesnese někdy i padesátistupňová horka, je takový odpočinek spíše masochismem, proto je ideální sem vyrazit na podzim. Září, říjen a listopad jsou prý nejlepšími měsíci - jednak budete mít teplé moře a pak nehrozí, že z teplot budete omdlévat. "Přijatelné počasí je i v prosinci. Vím, že sem Češi jezdí i na Vánoce," uzavírá delegátka Veronika Juráková.