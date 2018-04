Fantastické rozhledy z Triglavu

Pokud plánujete výlet do Julských Alp ve Slovinsku a bude vám přát počasí i dobrá fyzička, vystoupejte na Triglav. Jeho výšce mnoho nechybí do třítisícovky (2864 m n.m.), ale díky jižní poloze v tomto pohoří bývá až do časného podzimu téměř bez sněhu. Kromě příznivých podmínek nabízí tento nejvyšší vrchol Julských Alp i překrásné rozhledy.