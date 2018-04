Fanánek, Noid a Zounar míří do Maroka. Na motorkách ujedou 3000 km

"Cestu jsme naplánovali jako dobrodružnou trasu napříč celým Marokem. Nepůjde o žádný zhýčkalý program s nocováním v hotelech. Naopak chceme být co nejvíc v kontaktu s přírodou, všímat si, jak žijí lidé v poušti, v horách," vysvětluje šéf výpravy, cestovatel a motorkář Tomáš Kocanda. Sám severní Afriku na motorce už projel a vyzkoušel enduro motocykly snad všech kategorií včetně rallye speciálů i ostrých endur.

Výprava, jejímž sloganem je "Moto Cestou Necestou", potrvá od 15. do 29. června. Účastníci najedou každý den zhruba 500 km, bude samozřejmě záležet na terénu, při offroadu v poušti to bude méně, kolem 200 km.

"Vyčistím si trochu hlavu, a současně je to pro mě veliký adrenalin a vlastně taky dovolená s fajn lidmi," řekl k cestě Václav Noid Bárta. Pro muzikanta, který se nyní chystá na roli Robina Hooda v divadle Kalich a na roli Jidáše v muzikálu Jesus Christ Superstar, bude Maroko výzvou. Zkušenosti s offroadovými motorkami sice z minulosti nějaké má, nyní ale jezdí na silniční. "A s motorkou za hranicemi jsem byl zatím jen jednou a to blízko, na Slovensku," dodává Noid, který pojede na Yamaze XT660.

Martine, jeď!

Nová zkušenost s motorkou typu cestovní enduro to bude i pro herce a moderátora Martina Zounara.

"Když byla moje žena před pár lety těhotná, rozhodl jsem se motorku prodat. Bylo to částečně pod vlivem tragické nehody Pavla Grohmana (bubeníka Chinaski), ale bylo toho víc," vzpomíná herec. Motorky ale zůstaly nadále jeho vášní. "Když se žena dozvěděla o Maroku a řekla mi 'Martine, jeď!', měl jsem obrovskou radost. Samozřejmě že dodala 'Mysli a a v pořádku se vrať!," s rozzářeným úsměvem líčí Martin Zounar, který dosud vyzkoušel jen silniční motorku, a nyní bude mít premiéru na BMW GS.

Nejvíc najeto v terénu má Lou Fanánek Hagen, který bude řídit svoji čtyřkolku CanAm Outlander 800XT. "Mám za sebou offroadové výpravy do rumunských hor, kam jezdíme s partou už tři roky," říká zpěvák a textař.

Lou Fanánek Hagen bude v Maroku řídit svoji čtyřkolku CanAm Outlander 800XT

Začátek špatný, konec dobrý

moto cestou necestou Reportáže z výpravy Marokem budeme od úterý 15.června pravidelně přinášet na cestovani.idnes.cz.

Dalším členem výpravy Moto Cestou Necestou je ředitel Hudebního divadla Karlín Egon Kulhánek. Zkušený motorkář, jehož současnou chloubou je BMW F 800 GS, tentokrát ale bohužel pojede v jednom ze dvou doprovodných landcruiserů. Před necelými dvěma měsíci se totiž při tréninku na marocký terén zranil na endurové škole nedaleko Prahy a skončil se 16 šrouby v koleni.

"Smůlu už jsme si vybrali ještě před Marokem," říká tiskový mluvčí celé akce Tomáš Matějovský ke Kulhánkovu zranění. "Teď už to bude jenom dobré," věří.

Cesta začíná 15. června ve španělské Malaze, odkud se přesunou přes Gibraltar do Maroka a vyrazí směrem na Fés. Mimochodem, sladit dohromady nabitý program jednotlivých účastníků byl docela oříšek. I proto se Martin Zounar a Lou Fanánek připojí k marocké výpravě o pár dnů později v Marakéši, např. Martin Zounar moderuje ještě 19. června finále kulinářské soutěže Grilmánie 2010.

Egon Kulhánek pojede na motovýpravě v Maroku v doprovodném jeepu

Vydejte se na cestu, dokud je kam!

"Bude to adrenalin, čekají nás vysoké teploty, písek a čtyřicítky. Maroko je ale zároveň jednou z nejbezpečnějších zemí v Africe, nejedeme do Nigeru ani do Rwandy," uvedl Tomáš Kocanda. Zajímavé bude podle něho i to, jak se během cesty z individualit stmelí tým. Každý bude mít nějakou roli, Martin Zounar třeba bude šéfkuchařem celé výpravy.

"Nejdůležitější je vydat se na cestu, dokud je kam," uzavírá rozhovor Kocanda vlastním mottem.