Faeřané budou hlasovat o nezávislosti

Faerské ostrovy - Tórshavn.

Podle desetibodové dohody o vystoupení Faerských ostrovů ze svazku s Dánskem, jejíž text letos v březnu dokončil faerský parlament (Lögting), by měl právě on napříště převzít zákonodárnou moc na ostrovech, které by už nebyly zastoupeny dvěma poslanci v kodaňském sněmu. Dánskou ústavu by nahradila nová faerská, hlavou státu by ale nadále zůstala dánská královna Margrethe II. a zachována má být i dosavadní měna, kterou je dánská koruna. Faeřané by si ale zároveň přáli administrativní spolupráci s Dánskem v oblasti sociální péče a zdravotnictví, justice a letecké dopravy a zachování dosavadních vzájemných práv na bydlení, práci a vzdělání v obou zemích.Jarní jednání faerského premiéra Anfinna Kallsberga a jeho dánského protějšku Poula Nyrupa Rasmussena o návrhu této smlouvy se ale dostala do slepé uličky, když uvázla na otázce finančních dotací. Kodaň je ochotna nezávislost ostrovů akceptovat, jak ale opakovaně prohlašuje premiér Rasmussen, musejí Faeřané počítat s tím, že to bude nezávislost "za své". Faeřané zatím dostávají od Kodaně kolem jedné miliardy dánských korun ročně (zhruba pět miliard Kč), o ty by ale v případě nabytí plné nezávislosti nejdéle do čtyř let přišli. Jen tak krátké přechodné období je totiž Dánsko Faerským ostrovům ochotno poskytnout, ty ale požadují "rozumnou lhůtu" 15 let, aby na ostrovech nezavládl hospodářský chaos.