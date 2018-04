Expozice ukáže plavební kanál

"Historická část výstavy ukazuje modely představující těžbu a plavení dříví, fotografie, dokumenty i plány stavitele kanálu Josefa Rosenauera. Představujeme například i vázání a plavení vorů a připravili jsme rovněž model světnice se sedící postavou Josefa Rosenauera v životní velikosti a přesně podle stavitelova vyobrazení na portrétu z archivu v Českém Krumlově. Zajímavostí je model části fasády šumavské chalupy a kopa dříví naložená na sto let staré saně, dříve nazývané šmejčky, a bidla používaná dřevaři k uvolňování zachyceného dříví," popisuje Ingrid Havránková, mluvčí Západočeského muzea v Plzni.

Dřevo ze šumavských lesů těžili a splavovali po vodě dřevaři už v 16. století. Protože jsou ale šumavské toky značně kamenité a plavení dříví bylo možné jen v omezených částech roku, začaly vznikat plavební kanály. Jako první postavil Josef Rosenauer v letech 1789 až 1791 Schwarzenberský plavební kanál a v roce 1799 začal budovat i Vchynicko-Tetovský kanál, který začal sloužit na jaře roku 1801.

"Vchynicko-Tetovský plavební kanál patří k nejzajímavějším technickým památkám Šumavy. Původní délka byla 15 841 metrů a dělníci při stavbě vyčistili od kamenů čtyřicet kilometrů říčního koryta Otavy a postavili třináct jezů," vypočítává Havránková. Ve 20. století význam kanálu klesal a v polovině 30. let navrhl vládní rada Zemského úřadu Karel Kosek jeho nové využití tak, aby kanál přiváděl vodu k elektrárně Vydra v Čeňkově Pile, která je od roku 1942 dodnes funkční. Vodu k ní přivádí 9,5 kilometrová část kanálu od Rechlí po Mosau. Odtud voda proudí potrubím do akumulační nádrže u Srní a poté spádem k dvojici Francisových turbin do vodní elektrárny.

Právě využitím vodních toků na Šumavě pro výrobu elektrické energie se zabývá druhá polovina výstavy. "Západočeská energetika vlastní v současnosti tři větší vodní elektrárny Vydra, Čeňkova Pila a Černé jezero. Všechny je v expozici představujeme," vyjmenovává Miroslav Kučera, mluvčí Západočeské energetiky v Plzni. Součástí prohlídky výstavy bude i promítání dokumentu o plavení dřeva na Šumavě.