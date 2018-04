EXPO skončilo, ale levné cestování trvá

"U cestujících se zvýhodněné tarify setkaly s poměrně pozitivním ohlasem. Předpokládám, že s vytištěnými jízdenkami bychom měli do konce roku vystačit," řekl Václav Kůžel z ředitelství Českých drah v Plzni. Právě velký počet neprodaných lístků je podle názoru některých dopravců jedním z důvodů, proč česko-německý projekt pokračuje. "Spousta jízdenek zůstala neprodána," potvrdil ředitel odboru železniční dopravy společnosti Viamont Vladimír Trtík. Viamont provozuje dopravu na železnici Sokolov - Kraslice - Klingenthal. Firmy se od června, kdy bylo EXPO zahájeno, snažily přeshraniční jízdenky zlevňovat. Na konci prázdnin ji snížily z 200 korun na polovinu. Následoval ještě jeden pokus, jak přilákat cestující. Egrotikety za dvacet korun ale byly na prodej pouze tři dny. Dopravci totiž zjistili, že se lidem vyplatí na tyto jízdenky cestovat do práce nebo městskou hromadnou dopravou po Karlových Varech. "Český člověk je vynalézavý. Egrotiket za dvacet korun by poškodil všechny dopravce v regionu, kteří se do projektu zapojili. Přišli bychom o tržby," poznamenal ředitel ČSAD MHD v Karlových Varech Pavel Bohánek. Václav Kužel ale míní, že šlo spíše o lokální karlovarský problém. "Sleva z dvou set na sto korun přesto splnila svůj účel. Zájem cestujících se dvojnásobně zvýšil," dodal Kůžel.