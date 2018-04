Experti měří mikroklima v jeskyních krasu

Teplo z lidského těla, dýchání, ale i pohyb totiž ovlivňují klimatické podmínky podzemí a mohou vést až k porušení krápníkové výzdoby. "Teplo, které uvolňují návštěvníci, stejně jako teplo ze světel osvětlujících prostředí zvyšuje celkovou teplotu v jeskyních. Pokud by tyto změny byly razantní, může to vést i k vysychání krápníků a syntrových jezírek," uvedl Jacek Piasecki z geografického institutu v polské Wroclavi. Proto společně s místními jeskyňáři a odborníky z geografického institutu z Německa v současnosti dělá mikroklimatická měření v Punkevních jeskyních. "Nevíme, jak jeskyně kumulují teplo, kolik potřebují času, aby se klima vrátilo do původního stavu. Výsledky měření tedy upřesní, zda počty návštěvníků jsou na únosné hranici, nebo zda je bude nutné upravit," doplnil Jiří Hebelka z blanenské správy jeskyní Moravského krasu.

Posledních sedm let do Punkevních jeskyní může po dvaceti minutách maximálně šedesát osob. Toto omezení návštěvnosti však podle Hebelky nebylo podloženo mikroklimatickými měřeními. Také ochranáři Moravského krasu, kteří se přímo na měřeních nepodílejí, považují sledování mikroklimatu v podzemí veřejnosti přístupných jeskyní za nezbytné. "Současný návštěvnický režim v jeskyních jsme určili na základě vlivu světla v podzemí. Kolem reflektorů totiž vzniká takzvaná lampenflora. Šlo tedy o změnu intenzity světel, ale také o zhasínání světel v jednotlivých úsecích. Přihlíželi jsme i k tomu, aby všichni lidé ve výpravě slyšeli výklad a aby i průvodce měl přehled o lidech v jeskyni," řekl Miroslav Kovařík ze Správy Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Dodal, že v případě, že by měření vyžadovala další úpravy návštěvnického režimu, přistoupili by k nim. Kdy budou výsledky měření, zatím jeskyňáři nevědí. "Měření jsou dlouhodobá. Zatím jsme však nezaznamenali změny, které by ovlivňovaly růst krápníků," dodal další z výzkumníků Andreas Pflitsch z Německa. Vysvětlil, že měření probíhají současně také v jeskyních v Polsku a v Německu a jsou součástí speciálního mezinárodního projektu zaměřeného na ochranu jeskyní.