Expedice potápěčů k vraku trajektu Estonia skončila

Švédské úřady se rozhodly distancovat od akcí americké expedice a považují její zkoumání vraku za neúctu k památce zemřelých.

Posledními dvěma potápěčskými pokusy zakončil tým vedený dvaasedmdesátiletým movitým Američanem Greggem Bemisem svou více než týdenní expedici k vraku havarovaného trajektu Estonia. V úterý večer tým opustil místo nedaleko finských břehů, na němž před šesti lety došlo k neštěstí, a vydal se zpět do jižnějších vod Baltského moře. Bemis a posádka jeho lodi jménem One Eagle uctili nakonec památku 852 utonulých obětí krátkým pietním aktem na palubě plavidla. K obřadu byl pozván i zástupce švédské pobřežní hlídky,avšak ten účast odmítl vzhledem k tomu, ze Švédsko, podobně jako Finsko a Estonsko, považuje expedici za neetické a protiprávní narušení podmořského hromadného hrobu. "Naším cílem je sledovat a dokumentovat, nikoli účastnit se ceremonií," komentoval vše dotyčný důstojník.Švédsko, Estonsko a Finsko přijaly zákon, který jejich občanům v potápění k Estonii právně zamezuje a v případě, že by se o to přece jen pokusili, je vystavuje riziku trestního postihu. Pro Američana Bemise však zákon neplatí - jednak proto, že jej USA neratifikovaly, a také proto, že Estonia leží asi 80 metrů pod hladinou v mezinárodních vodách a nikoli ve výsostných vodách kterékoli z tří uvedených postižených zemí. Kvůli bojkotu expedice odmítla švédská pobřežní hlídka také pozvání k vyhodnocení výsledku Bemisovy expedice.Co expedice zjistila, není zatím zcela jasné. Švédské úřady zdůraznily její nízkou věrohodnost tím, že má komerční charakter, avšak Bemis tvrdí, že některé nové objevy jeho lidé skutečně učinili. Jeho původní záměr však každopádně nevyšel. Nepřálo mu počasí a potápěči se museli namísto plánovaných výprav do nitra potopeného trupu omezit na filmování vraku zvenčí, což před nimi učinili v mnohem větším rozsahu již i oficiální vyšetřovatelé neštěstí.Bemisova výprava předpokládá pravdivost spekulativní teorie o tom, že Estonii poslal koncem září roku 1994 ke dnu výbuch a nikoli souhra nepříznivých technických, lidských a povětrnostních okolností, jak uvádějí oficiální verze. Bemis však zatím nepředložil žádná fakta, jimiž by svou teorii prokázal jako pravdivou.