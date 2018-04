Expedice hlásí první ztráty: tři litry slivovice

"V batohu byly tři litry slivovice," hlásí z hotelového pokoje horolezec Josef Lukáš. Na první pohled nevelké množství označují horolezci za 'ztrátu mimořádného rozsahu'. Alkohol se v oblasti totiž nedá koupit.

Expedice absolvovala jednání na ministerstvu turismu, kde členové vyřizovali potřebné formality související s povolením pro výstup na horu. "Šlo to rychle. Ministr seděl zavalen stohy papírů, moc času na nás neměl," popisuje Lukáš setkání s vládním úředníkem.

Členové výpravy se už také setkali se styčným důstojníkem z agentury Nord Pákistán. Tento muž je pro expedici velmi důležitý, protože komunikuje s nosiči, vyřizuje všechny úřední záležitosti. Výhodou expedice je, že šéf expedice Leopold Sulovský se už loni s tímto mužem seznámil a společně dohodli, jak bude celá expedice fungovat.

"Počítáme, že se v Islamábádu zdržíme ještě asi den nebo dva," uvedl Lukáš s tím, že právě čekají na zásoby, které do Pákistánu cestovaly s předstihem. "Nejméně den to budeme přebalovat," prohlásil vedoucí výpravy Sulovský těsně před odletem z Česka. Více ZDE

Expedice bude potom pokračovat po silnici do města Skardu, poté terénními automobily do vesnice Askoli. A odtud potom zhruba šest dní pěšky do základního tábora.