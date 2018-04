Expedice Afghánistán vyrazila na cestu

MAĎARSKO

K maďarským dálnicím netřeba mnohým nic říkat, přesto pro neznalce jedno varování: dejte si pozor jakou dálniční známku kupujete a pečlivě vyberte trasu, protože ne každá známka platí pro všechny dálnice, a ty na které neplatí standardní zámka, tam se platí mýtné. To je ovšem nějak divně spočítané, protože když jsme se rozhodli investovat a dojet určitý úsek po dálnici, zaplatili jsme za pět kilometrů cesty v přepočtu asi 300 korun.

RUMUNSKO

Pokud se rozhodnete do Rumunska vkročit jižněji, než u přechodu směrem na město Oradea, čeká Vás asi po 40 km od hranic mesto Arad. Ikdyž jsme Arad už navštívili každý zvlášť, shodli jsme se na zvláštně pozitivní atmosféře, kterou toto město vyzařuje. Latinskoamerický nádech, divoké ulice, tramvajové trasy, na kterých se projíždí několik druhů vagónů - od těch našich co jezdily po Praze někdy v 80. letech až po nějaké rumusnké unikátní s úzkou kabinou a jedním světlem uprostřed.

Zaparkovali jsme v jakémsi místním studentském městečku, kde jsme měli známou a kde někteří “vyvolení” studenti dokonce bydlí se svým profesorem v jednom baráčku se dvorkem a psem Athosem. Prohlédli jsme si město a současně hledali internetovou kavárnu, kde bychom mohli poslat naše první fota z cesty. Bezúspěšně. Internetový biznys v menších rumunských městech ještě není tak daleko.

DEVA

Deva leží v předhůří zvedajících se Karpat a atmosféra je spíše konzervativní. Prostředkem města projíždí hlavní tepna směrem na město Sibiu, na které se nachází všechny benzinové pumpy, včetně nově otevřené luxusní OMV a Mc Donalda.

Tesně před vjezdem do Devy se dá odbočit doprava, do prudkého kopečka. Téměř na jeho vrcholu najdete, no něco jako hotýlek. Kromě toho, že na přilehlém trávníku byla právě diskotéka, kde byl jediný člověk, a to DJ, byl údajně obsazen. Spokojili jsme se tak s dřevěnou chatičkou vedle. Cena $3 pro každého, což nás po promočených dnech potěšilo. Misto se jmenuje CAPRRIOARA

VÍKEND PO RUMUNSKU

Pokud někdo žehrá na situaci v Čechách, měl by se podívat do Rumunska. Kupodivu, lidé vypadají, alespoň ve městech, spokojeně. Ale když jsme se vydali k jednomu z nich do bytu, přešel nás úsměv ve dveřích. A to to byla ekonomicky středně postavená rodina. Rodinný příjem nestačí na novější vybavení bytu. Strohá kuchyň, u jedné zdi sporák, naproti stůl a pár židlí. Vedlejší pokoj byl velmi podobný kuchyni.

V Rumunsku se setkáte s podivnou architekturou. Vysoké, časem zčernalé paneláky osázené množstvím balkónů cik cak po stěhách, které se navíc nájemníci snaží kvůli rozšíření bytu zasklít. Tomu všemu vévodí na protějším kopci umístěný bílý nápis DEVA - hned si vzpomenete na návis Hollywood.

PŘEHRADA

Byli jsme na výletě s místními motorkáři. Vzali nás do jejich víkendového "oraziště". Z mista, které v angličtině nazývají "Lake" se klube veliká přehrada, která zásobuje Devu vodou. Jako jiné přehrady v Rumunsku bylo jednoduché přehradit uprostřed údolí dva kopce a voda už sama natekla. Hladina je tak položená vysoko, a nízko letící mraky vytvářejí atmosféru, jakou známe z jihočeského Lipna.

K přehradě, která se nazývá podle přilehlé vesnice – CINCIS odbočíte po výjezdu z Devy směrem na Sibiu pouze po několika metrech doprava. Zajímavý je každopádně komplex továren - respektive továrních torz, které lemují cestu. Chátrající konstrukce, bludiště nadchodů a chodeb připomínajícíc městečko medvídků žijících na stromech z třetího dílu první série Hvězdných válek.

Pokud se k přehradě vydáte, doporučuji cestu nejprve raději vyhledat na mapě a pak dojet až téměř na konec, kde opadá komerční zóna. Cestou potkáte mnoho barů a celou řadu stánků, kde nabízejí celkem solidní ceny, jako ostatně v celém Rumunsku.

Litr benzinu: cca 15 000 Lei

Litr Nafty: cca 11 000 Lei

Točené pivo 1/2l cca 12 000 Lei

Jídlo (oběd) cca 40-80 000 Lei

Současný kurz k dolaru: 30 000 Lei / $1

Protože celková ekonomika naní a v nejbližší době nebude stabilizována, můžete platit v dolarech téměř všude, kromě benzinových pump. Také je možnost vyměnit si peníze u vekslujících osob, jejichž profese v Rumunsku asi zdaleka nevymře. Často od nich dostanete lepší kurz než v bance a jsou spolehliví.