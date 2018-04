Zimní exotika. Vyzkoušený návod, jak cestovat levně na vlastní pěst

Tentokrát pomíjíme Kanárské ostrovy, o niž jsme psali nedávno (Čtěte: "V zimě k moři za málo peněz. Kanárské ostrovy snadno a bez cestovky"). Nebudeme se věnovat ani rudomořskému pobřeží Egypta, které je i po poklesu turistického byznysu stále navštěvované, ani Emirátům. K Rudému moři i do Emirátů se vzhledem k charakteru destinace většinou vyplatí využít služeb cestovní kanceláře. Následující tipy však zvládnete s naším návodem na vlastní pěst.

Jihoafrická republika

Zaručeným tipem u protinožců je JAR, země přívětivá jazykově (angličtina) i cenově, kde není třeba vízum a všechny služby fungují výborně. Je skoro s podivem, že na to dosud přišlo poměrně málo Čechů. Zpáteční letenka ze střední Evropy do Johannesburgu nebo Kapského Města stojí obvykle kolem 15 000 korun, ale pokud si dáte trochu práci předem, lze ji pořídit i o dost laciněji. Příjemný je i nepatrný časový posun vůči Praze, pouhá jedna hodina.

JAR v kostce Rozloha: 1 220 000 km²

Počet obyvatel: 49 mil.

Vzdálenost z Prahy: 8 600 km (Johannesburg)

Ekonomická vyspělost (HDP na hlavu dle parity kupní síly, pořadí ve světě): 79

Co se koupání v moři týká, tak je třeba držet se indooceánského pobřeží, kde je mnohem teplejší voda než v Atlantiku. Hlavní plážovou destinací je Durban a okolí. Teplo vám tam bude až až, průměrná únorová teplota dosahuje krásných 24 °C, musíte však počítat s tím, že občas zaprší.

Pro poznávání je nejlépe vypůjčit si auto, sazby nejsou vysoké, benzin ve srovnání s Evropou stojí asi polovic a silniční síť je výtečná. Jezdí se vlevo, ale provoz je mimo městské aglomerace nepatrný. Ve vzdálenosti několika set kilometrů z Durbanu máte v dosahu zajímavé národní parky: proslulý Krugerův park na hranici s Mosambikem a Royal Natal v Dračích horách, blízko dálnice do Johannesburgu.

Snad jediným problémem může být v JAR vysoká kriminalita, ta se ale koncentruje skoro výhradně do vybraných částí velkých měst. Při návštěvě jihoafrických měst si nechte poradit, kterým čtvrtím je třeba se vyhnout. Pohled na "townshipy", nuzná černošská předměstí, vás bude varovat předem.

Mys Dobré naděje u Kapského Města

Kostarika a Panama

Kostarika a Panama v kostce Rozloha: 51 000 km² (Kostarika), 75 000 km² (Panama)

Počet obyvatel: 4,6 milionu (Kostarika), 3,5 milionu (Panama)

Vzdálenost z Prahy: 9 600 (Ciudad de Panamá)

Ekonomická vyspělost (HDP na hlavu dle parity kupní síly, pořadí ve světě): 59 (Panama), 73 (Kostarika)

Dvě z nejvyspělejších zemí Latinské Ameriky sice rozvíjejí mezinárodní turismus už dlouho, ale mezi klienty drtivě převažují návštěvníci z USA. Příznivé ceny letenek v poslední době zpřístupňují tuto z Evropy dosud málo navštěvovanou oblast Střední Ameriky i našincům, tak do toho.

Doporučujeme zařídit si tzv. open jaw letenku, tedy směrem tam do San José (Kostarika) a zpět ze Ciudad de Panamá či opačně. Je to obvykle za stejnou cenu jako prostá zpátečka, třeba i za 13 000 Kč, a kombinace vám umožní poznat obě země. Transfer z Kostariky do Panamy snadno zvládnete autobusy a ještě toho po cestě hodně uvidíte. Pokud zvládáte základní komunikaci ve španělštině, rychle zjistíte, že to je velká výhoda. Víza se nevyžadují.

Vydat se sem je třeba v tzv. suché sezoně, tedy od prosince do března, nepočítejte ovšem ani tak s tím, že nespadne ani kapka. U moře panují teploty vysoké, nikoli však nesnesitelné (kolem 30 °C), víc může vadit vlhko. Krásné pláže mají oba státy, a to jak u Tichého oceánu, tak u Karibského moře. Karibské pobřeží je znatelně deštivější, hlavně v Kostarice.

Motto Kostarického turistického úřadu zní "Kostarika: Žádné umělé přísady" a zemi dobře charakterizuje. Počet i kvalita národních parků je vynikající, uvidíte v nich tropickou vegetaci i výjimečnou faunu včetně bájného ptáka kvesala (quetzala). Pohraniční Národní park La Amistad se dokonce dostal na seznam světového přírodního dědictví UNESCO. Ani Panama nezaostává. Zkuste třeba Volcán Barú (3 474 m), z jehož vrcholu uvidíte oba oceány. A atrakcí jedinečnou na celém světě je samozřejmě Panamský průplav.

V obou zemích věnujte pozornost bezpečnosti, kriminalita hlavně ve městech zůstává velmi vysoká. Je radno vyhýbat se odlehlejším zákoutím, do některých čtvrtí se nepouštějte vůbec a po setmění jezděte zásadně taxíky.

Panamský průplav s mostem Millenium Bridge

Šrí Lanka

Občanská válka je minulostí, turisté, vítejte. Od skončení krvavého a nesmírně dlouhého konfliktu (1983–2009) mezi Tamily a Sinhálci na tohle volání slyší stále víc návštěvníků. Ostrov Cejlon má totiž, za předpokladu klidu zbraní, kromobyčejně výtečné podmínky pro exotickou dovolenou. Mezi hlavní klady patří především velmi příznivé podnebí bez extrémů, nádherné pláže, skvělé památky, příjemný lid a stále i velmi nízké ceny. Cesta letadlem z Evropy stojí dvanáct až patnáct tisíc korun a na místě vám pár desítek dolarů denně zajistí víc než pohodlné živobytí.

Šrí Lanka v kostce Rozloha: 66 000 km²

Počet obyvatel: 21,5 milionu

Vzdálenost z Prahy: 7 700 km (Kolombo)

Ekonomická vyspělost (HDP na hlavu dle parity kupní síly, pořadí ve světě): 107

Šrí Lanka je malá země a během deseti až čtrnácti dnů můžete získat pocit, že jste si dosyta užili moře i viděli všechno podstatné: krásné buddhistické památky v bývalých metropolích Polonnaruvě a Anurádhapuře, koloniální pevnosti, čajové plantáže, sloní rezervace i nějakou tu lidovou slavnost.

Hlavní turistické zóny se nacházejí při jihozápadním a jižním pobřeží ostrova, kde leží i hlavní město Kolombo. Počítejte s prakticky neměnnými teplotami kolem 27 °C, vždyť jste malý kousek nad rovníkem. V nížinách panuje dost vysoká vlhkost, před kterou možná na pár dní rádi utečete do centrálních vysočin. Na západním a jižním pobřeží prší nejméně v lednu a únoru.

Šrí Lanka sice nově vyžaduje od občanů téměř všech států světa vízum, jde však spíše o poplatek (30 USD), který zaplatíte předem při elektronické registraci na adrese www.eta.gov.lk.

Sigirija, posvátné buddhistické místo ve středu Šrí Lanky Pláž Hikkaduva na jižním pobřeží Šrí Lanky

Malajsie

Z turistických zemí jihovýchodní Asie vede v Česku co do popularity jednoznačně Thajsko, ale nenechte se mýlit. Do sousední a v mnohém odlišné Malajsie dnes z celého světa míří skoro stejně návštěvníků jako do Thajska. Možná čas na změnu i u nás.

Vstupní branou do pevninské části Malajsie je letiště v Kuala Lumpur (KLIA), za východisko může sloužit i Singapur. Ze střední Evropy se tam dopravíte za typickou cenu 15 000 Kč. Další velké výdaje vás už ale nečekají, cenová úroveň v Malajsii se podobá Česku (dráž je v Singapuru) a velkou výhodou je možnost laciného cestování po okolí. Letiště v Kuala Lumpur je totiž hlavním hubem nízkonákladové společnosti Air Asia (www.airasia.com), která nalétává širokou síť destinací v jihovýchodní Asii i dál. Jejich letadly se za pár desítek dolarů můžete dopravit třeba na Borneo do ostrovní části Malajsie (Kota Kinabalu nebo Kuching).

Malajsie v kostce Rozloha: 330 000 km²

Počet obyvatel: 29 milionů

Vzdálenost z Prahy: 9 500 km (Kuala Lumpur)

Ekonomická vyspělost (HDP na hlavu dle parity kupní síly, pořadí ve světě): 57

Na Malajském poloostrově se držte spíše při západním pobřeží, které je sušší. Za hlavní přímořská letoviska platí ostrov Penang s atraktivním městem George Town a pak ostrovy Langkawi při thajské hranici. Z dalších zajímavých cílů doporučujeme nevynechat město Melaka s krásnými koloniálními stavbami a pokud si budete chtít na pár dní odpočinout od vlhkého horka, můžete vyrazit na vysočinu Cameron Highlands. Tam zažijete nevídané, navečer se ve výšce kolem 1 400 m dokonce trochu ochladí.

Pláž na malajském souostroví Langkawi

Díky koloniální minulosti – Britové odtud odešli až po 2. světové válce – rozumí v Malajsii většina obyvatel anglicky a na rozdíl od Thajska bývá komunikace ve veřejném prostoru také v latince. Vízum není potřeba a turistické služby v této hospodářsky poměrně vyspělé zemi fungují spolehlivě.