Exotika, která nezruinuje vaši peněženku. Jihoafrické Dračí hory

Podnebí

Na vnitrozemských plošinách JAR je příjemně skoro po celý rok. Nižší až téměř nulové srážky mluví spíše pro návštěvu v zimním období (červen až září); v létě sice prší poměrně mnohem častěji, ale krajina je díky tomu barevnější a užijete si také delší dny. V zimě někdy leží v nejvyšších polohách Dračích hor sníh.

Doprava do Jihoafrické republiky

Přímý let z Evropy do JAR sice trvá dlouhých jedenáct hodin a z Česka musíte navíc přesedat, ale mezi Prahou a Johannesburgem je pouze jednohodinový časový posun – nehrozí tedy jetlag. Spojení najdete přes některé z evropských letišť nebo přes Istanbul či Dubaj. Zkuste některý z velkých vyhledávačů letenek, např. www.pelikan.cz nebo www.letuska.cz. Zpáteční letenky stojí podle sezony obvykle 12 000–18 000 korun.

Doprava po Jihoafrické republice

Pro návštěvu národních parků mají individuální cestovatelé prakticky jedinou možnost – půjčit si auto. Rezervujte si je před odletem z Evropy nejlépe tak, abyste si auto vyzvedli rovnou na letišti v Johannesburgu nebo Kapském Městě. Spolehlivý je např. britský zprostředkovatel Holiday Autos (www.holidayautos.co.uk) a ceny jsou mírné: za auto nižší střední třídy na 14 dní zaplatíte kolem 8 000 Kč. Ani benzin není drahý, litr stojí v přepočtu kolem 20 Kč. Jezdí se vlevo.

Ve městech pozor!

Mimo městské aglomerace a v národních parcích zvlášť je turistika v JAR bezpečná, ale při návštěvě větších měst to rozhodně neplatí. Kriminalita v jihoafrických metropolích patří k nejvyšším na světě, a to včetně násilných přepadení a vražd. Častým cílem zločinců jsou turisté, zejména ti, kteří vypadají movitě. Vyhnout se problémovým čtvrtím (zjistěte si předem, které to jsou!) by mělo být samozřejmostí, nelze doporučit ani cestování hromadnou městskou dopravou, není-li zbytí, vezměte si raději taxíka.

Většina jihoafrických měst je "ozdobena" předměstskými černošskými slumy, tzv. townships. Často jde o nuzná sídliště obřích rozměrů, která uvidíte už z dálky. Pokušení o "sociologický průzkum" raději odolejte, bílí tu jsou zřídkakdy vítáni.

Užitečné weby

www.southafrica.net: Oficiální web Jihoafrické turistické organizace (South African Tourism).

www.kzn.org.za: Turistické stránky provincie Kwazulu-Natal, včetně oblasti Drakensberg.