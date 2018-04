Nový módní trend zachvátil Česko. Lidé si oblíbili exotický brunch

, aktualizováno

Češi objevují nové způsoby gastronomického cestování. Třeba víkendový brunch, jehož prostřednictvím můžete doslova do sytosti poznávat kuchyně různých národů. Platí v něm totiž heslo: Sněz všechno, co chceš a co zmůžeš.