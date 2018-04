Pět nevšedních míst, kam Češi stále častěji míří na silvestra

České cestovky zaznamenávají nárůst zájmu o silvestrovské pobyty v exotických destinacích. Lidé nejčastěji odlétají před silvestrem, v poslední době se však nebrání ani odletu před Štědrým dnem. Exotickou dovolenou letos vybralo o deset procent více Čechů než loni.

Nejčastěji volí Karibik, velkým hitem zůstává Kuba, oblíbené jsou i jihovýchodní země Asie – Vietnam či Thajsko. Lidé si většinou vybírají konkrétní zájezdy v konkrétním termínu, roste ovšem i zájem o dárkové poukazy.



Nejrodinnější: Kuba

Na Kubě byla dlouho oslava Vánoc zakázaná, což se změnilo až v roce 1998 po návštěvě papeže Jana Pavla II. A tak Kubánci všechnu svou energii soustředili na 1. leden, kdy si kromě Nového roku připomínají i Den vítězství revoluce. Na silvestra se scházejí celé velké rodiny, tancuje se a rumu se vypije ještě více než jindy. Být na takovou oslavu pozván je hluboký zážitek. Na Kubě se dobře odpočívá, ať už ležíte u moře nebo se procházíte uličkami Havany.



Nejbizarnější: ledový hotel ve Švédsku

Venku je dvacet stupňů pod nulou, uvnitř mínus pět, a kdyby na posteli neležela spousta kožešin, tak studí. Vítejte v ledovém hotelu ve městě Kiruna na severu Švédska. Tady se silvestr slaví v čepici, rukavicích, péřové bundě a s pořádnou šálou kolem krku. Večeří se steaky z losa a soba, servíruje se horký čaj a místo šampaňského vám přinesou něco ostřejšího na zahřátí. „Okolí připomíná krajinu z pohádky o Dědovi Mrázovi a zažít je tu možné fantastickou rodinnou dovolenou,“ vypráví Pavel Fellner z cestovní kanceláře SEN.



Nejveselejší: Rio de Janeiro

Chcete zažít večírek, na který se nezapomíná a ještě se u toho vykoupat? Pak se vydejte do brazilského Ria de Janeira. Tam se totiž chodí spát až po snídani. Místní hodí starosti za hlavu, oblečou se do bílého, která je symbolem nového začátku, hází do vln květiny, aby si zajistili štěstí na další rok a začnou „pařit“ na 150 procent. Tančí se všude, nejenom na slavné pláži Copacabana, kde se potkají až dva miliony lidí v bílém oblečení. Oslavy vrcholí obrovským dvacetiminutovým ohňostrojem, který se o půlnoci objeví nad celou 4,5 kilometru dlouhou Copacabanou. Jen pozor na kapsáře, do města se vždy vyráží jen s pár drobnými v kapse.



Nejrozmazlenější: Thajsko

Tady turisty opravdu rozmazlují. Thajsko, ale i například Vietnam, slaví oficiálně nový rok 14. dubna (jedná se o den narození Buddhy), ale turistům rádi nachystají silvestrovskou party, na kterou se jen tak nezapomíná. Zatímco plavete v moři, můžete pozorovat na terasách restaurací, jak se rozsvěcují evropské vánoční stromečky. I když je to zakázané, vypouštějí Thajci na silvestra balonky štěstí. Jsou jich tisíce a je to krásný pohled, když je vítr unáší pryč.



Nejklidnější: Maledivy

Je to ráj – absolutní klid, malé luxusní rezorty, pláže, na kterých za celý den nikoho nepotkáte, a když si připlatíte za vilu nad vodou, během celé dovolené nemusíte potkat živou duši. Tedy kromě pokojské a číšníka, který vám do bazénu nosí míchané drinky. Šnorchlování a potápění je na většině ostrovů neuvěřitelné. Počasí je na silvestra velmi stabilní – je teplo, pofukuje vítr a prší jen výjimečně. Cena v tomto období ovšem vyletí prudce nahoru a dovolená se velmi prodraží.