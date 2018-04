České cesty za teplem: exotické destinace, kam od nás létají chartery

Novinka sezony: Senegal

Senegal, Cap Skirring

Vyslovte to slovo několikrát po sobě a uslyšíte dunící tamtamy. Tohle je dobrý tip pro toho, komu se stala Afrika záležitostí srdce, v Keni či na Zanzibaru už byl a teď chce vyzkoušet něco úplně jiného. Je to západní Afrika, takže jiná je kultura i krajina. Atlantik je nádherný a pláže písčité, ale vnitrozemí se liší od zvlněných pahorků východní Afriky. I se zvířaty je to tu jinak.

Senegal má však své přednosti. Když vyjedete do Saint Louis, vidíte Saharu od jihu, tropický prales. Ale hlavní je nálada a kultura. Senegal je kříženec mezi Afrikou, Jižní Amerikou a Francií. Výsledkem je zábava, rytmus, tanec, úsměv a dobré jídlo.

Tip MF DNES: Dakar

Návraty sezony: Šrí Lanka a Maledivy

Šrí Lanka

Pozorování slonů v sirotčinci v Pinnevale. Autor: Jan Hocek

Tenhle ostrov samozřejmě není úplná novinka, je to však comeback, který je nutno ocenit, protože Šrí Lanka si název Perla Indického oceánu získala něčím jiným než dobrou prací svého marketingového oddělení. Pláže, které slunce vypálilo dozlatova a příroda opatřila slunečníkem kokosových palem. Džungle a výšivky rýžových polí, v nichž se rolníci brodí vodou za párem vodních buvolů.

Je to země, kde se ananas prodává jako u nás jablka a kde je kokosové mléko k dostání jako u nás minerálka. Je to taky země slonů. Někteří žijí divoce v džungli, jiní spořádaně nosí dřevo, případně turisty. Mají tady i chrám, kde uchovávají Buddhův zub, a skalní pevnost, k níž cestu osvěžují staré malby polonahých ostrovanek s vosími pasy.

Jediné, zato velmi vážné varování – pozor na to, co jíte. Nejdřív pro jistotu ochutnejte, protože i nevinné kari vonící po kokosu může pálit přímo napalmově. Ale Šrílančané vše připraví i v nehořlavé verzi.

Tip MF DNES: Triconamale, nejkrásnější zátoka světa

Maledivy

Ostrovní ráj v Indickém oceánu, kam se vracejí české chartery. Vlastně to nejsou ani ostrovy, jen přes tisíc placiček s palmami, kde o kopcích četli jedině v cestopisech. Odevšad je jen pár kroků k moři, které je samozřejmě čisté, průhledné a vysloveně stvořené k plavání nebo jen povalování na písku. Maledivy jsou zhruba totéž co atoly jižního Pacifiku, jen podstatně blíž.

Tip MF DNES: potápění, šnorchlování

Stálice: Thajsko, Mexiko, Dominikána, Kuba, Venezuela, Keňa

Thajsko

Thajsko, Ko Lipe

Tahle země je neotřesitelná česká jednička. Byla to první skutečná exotika, kterou Češi objevovali. A ta jednička Thajsku zůstává pořád. Má spoustu předností. Jsou to Samui, Ko Čang, Ko Samet a jak se všechna ta místa jmenují. Ale zajímavý je pořád i Pchúket a bomba je i Bangkok. Severem protéká řeka Kwai, známá z filmu o mostu, jenž však ve skutečnosti stál úplně jinde. Opravdu tu mají thajské masáže a thajský box a není to jen kasírovací trik na turisty jako zbrojnoši na českém hradě, romantika a současně jízdní řády, které opravdu platí.

Ale mají tady ještě něco. Jmenuje se to mai pen rai. Nehledejte to na mapě, ale v duši. Je to postoj "buď nad věcí, klid, nerozčiluj se". A taky mají sanuk. Umění netrápit sebe i ostatní hloupostmi, nesledovat čas a nechat se prostě unášet, stejně se všechno nakonec vyřeší.

Tip MF DNES: ostrov Phi Phi

Mexiko

Mexiko, Cancún

Když přijedete do Cancúnu, nechcete věřit, že krásné pláže tady udělali napůl uměle, aby měli protiváhu k Acapulku. Počítač jim po zadání údajů vyhodil zapadlou rybářskou vesnici Cancún. Kolem ní postavili letovisko. Proto tady je písek nejbělejší na světě a navíc nepálí ani v žáru: je totiž z planktonu. Ale kdo chce, najde si tam také staré Mexiko i se zvuky mariachi, břeskné mexické dechovky, kterou tam kdysi dovezli čeští muzikanti.

Tip MF DNES: mayské město Chichen Itzá

Dominikána

Dominikána, Samaná. Autor: Libor Budinský

Než se vylodíme na pláži, kde řádili piráti z Karibiku, tedy ti, jimž šéfoval Jack Sparrow, koupeme se v moři, kde se mezi námi míhají rejnoci a na písčitém dně leží červené hvězdice jako talíř. Pak si na pláži dáme ležení pod palmou a grilovaného kraba. Jindy se na podobné pláži projíždíme na koních. Máme ji sami pro sebe, stopy kopyt hned zahladí vlny, koníčci jsou naštěstí na nás amatéry velmi hodní – tak jako celá tahle země.

Dominikánská republika je velmi typický Karibik. Na východě je pod palmami turistické letovisko Punta Cana, na severu poloostrov Samaná, kam připlouvají vždy v zimě randit velryby. A pak jsou tady také hory.

Tip MF DNES: likér Mamajuana

Kuba

Pohled na Varadero, Kuba

Karibik je synonymum pro pohodu, teplo, palmy, dobré pití a jídlo. A Karibik, to je pro nás pořád nejvíc Kuba, zřejmě jsme s ní spoutáni pupeční šňůrou ještě z dob, kdy to bylo jediné místo, kde jsme se mohli smočit v Karibiku. Zatímco Evropané jezdí stejně rádi i na jiné antilské ostrovy, v Česku Kuba stále jednoznačně vede. Možná je za tím zvyk jako železná košile, možná chuť podívat se na něco, čemu jsme už utekli. Oprýskané paneláky, nedostatečně zásobené obchody a stará auta. Turistickým středobodem ostrova je Varadero, úzká, písečná kosa vybíhající kilometry do moře, považovaná za jednu z nejhezčích pláží světa.

Tip MF DNES: stará Havana

Venezuela

Nejvyšší vodopád světa Salto Ángel

Karibik, ale také brána do Jižní Ameriky. A nápoj zvaný Coco loco. Bláznivý kokos. Kokosové mléko, rum a ledová tříšť. To vše přímo v kokosovém jádru. Nikde nebyl lepší než na Isle Margaritě. Palmy a pláže, nekonečná siesta, vlny a plavba na pustý ostrůvek... Ale Margarita je taky odrazový můstek k cestě na kontinent. Let do delty Orinoka, západ slunce nad pralesem, indiáni v chýších, noční štrachání opic, trek pralesem. A pak přelet do kraje stolových hor, kam Arthur Conan Doyle umístil svůj Ztracený svět s pravěkými zvířaty.

Tip MF DNES: výlet na pevninu

Keňa

Národní park Amboseli

Keňa je samozřejmě Indický oceán. Šnorchlování na útesu. Rybičky, barvy a tvary, mezi nimiž najednou projely tři stíny. Delfíni. Dováděli si mezi sebou. Ale na pláž už nevylezli, přestože nám tam bylo taky dobře. Keňa je taky safari. Noc ve stanu přímo uprostřed divočiny. Žádný plot. Jen píšťalka. Při snídani a obědě od talíře pozorujete žirafy, slony a impaly, za stanem divoké prase s páráky jak jatagany. A noci bývají ještě záživnější: žirafy se krmí akáciemi metr od stanu. Dupou a mlaskají. Přes den leopard: plachá šelma, která se skrývá k nevidění, jenže tentokrát se jeden producíruje čtyři metry od auta.

A pak letiště, kde před letadýlkem parkují úplně čerstvé sloní bobky velké jako bowlingové koule. Anebo masajská vesnice, kde vás naučí rozdělávat oheň bez sirek, léčit se bez léků a žít s více ženami. Byli to lidé, kteří sice měli boty vyřezané ze staré pneumatiky, ale také uměli výborně anglicky. To vše je Keňa, místo s romantikou hemingwayovské divočiny.

Tip MF DNES: safari a zase safari

Exotika za humny

Tahle místa jsou relativně blízko, dobře je známe, a protože se tam cestuje ve velkém, vyjde to i poměrně levně.