Tři čtvrtiny Čechů nikdy nebyly na exotické dovolené, ukázal průzkum

Mezi nejoblíbenější místa patří už několik let Thajsko, Dominikánská republika, Kuba a Spojené arabské emiráty. Češi podle průzkumu preferují snadno dostupná místa. Nejlépe se proto prodávají destinace, u kterých je třeba maximálně jednou přestupovat.

"Průměrně utratíme za exotickou dovolenou 40 tisíc až 50 tisíc korun za osobu. Obecně platí, že u exotických dovolených klienti očekávají více zážitků a adrenalinu než u klasické letní relaxace," uvedl ředitel obchodu a marketingu ERV Evropské pojišťovny Ondřej Rušikvas.

Hlavním důvodem, proč se Češi do Asie či Karibiku vydávají, je teplé počasí (29 procent). Každý šestý pak chce k moři jezdit jindy než v létě, kdy si slunce a teplo může užít i doma. Zhruba 12 procent respondentů uvedlo, že do exotických destinací vyrážejí především proto, aby se odlišili od většiny českých turistů.

"Hlavním důvodem, proč jezdíme tak málo do exotických destinací, jsou samozřejmě finance, to uvedlo 75 procent lidí. Každému jedenáctému z nás ale vadí, že neví, co může ve vzdálených zemích čekat. Raději tak jede tam, kde už to zná," dodal Rušikvas. Nejčastěji jezdí do exotických zemí vysokoškoláci.

Byli jste někdy na exotické dovolené?