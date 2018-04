Existuje v Kanadě rasová diskriminace?

Je jiste prirozene, ze bili obcane, bezprostredne se touto

problematikou nezabyvajici, vidi situaci jinak, nez obcane, kterych se

tato vec primo dotyka. Presto vsak odpovedi na nektere otazky pruzkumu

byly temer sokujici. ( Dotazanych bylo 1575 dospelych obcanu nebile

pleti ze vsech casti Toronta a blizkeho okoli. Pruzkum pro Toronto Star

provadela renomovana firma Goldfarb and Associates, coz dava vysledkum

punc verohodnosti.)

Ze 187 dotaznych cernochu, patricich do osmi etnickych skupin, se

71 procent domniva, ze v Kanade je diskriminace, a tri ctvrtiny z nich

jsou presvedceny ze ve velkem meritku. Pouha tri procenta se domnivaji,

ze existujici diskriminace je nepatrna. Alarmujici je fakt, ze se tento

trend prodluzuje i k jejich detem: 35 procent oznamilo, ze jejich deti

byly napadany rasovymi nadavkami nebo posmesky, a 10 procent deti bylo

napadeno fyzicky. Nejskepticteji vidi situaci cernosi jamajskeho

puvodu. Jamajsti Kanadane tvori 40 procent ze 343 000 torontskych

cernochu, coz je spolu s cernochy africkeho puvodu (rovnez 40 procent)

nejpocetnejsi cernosska komunita. Zbytek je karibskeho a jineho puvodu a

v Kanade narozeni. 88 procent dotaznych jamajcanu je presvedceno o

existenci rasismu a temer dve tretiny maji v tomto smeru osobni

zkusenost. Temer tri ctvrtiny jamajcanu se domnivaji, ze s nimi policie

nezachazi spravedlive (podle neoficialnich informaci pacha jamajska

komunita nejvice kriminality v Toronte - pozn. autora). Stejne mnozstvi

jamajcanu se domniva, ze je medii portretovano nespravedlive.

Tezko patrat po pricinach nepriznivych postoju zminenych minorit.

Je jich bezesporu vice a k dnesnimu stavu doslo mnoholetych vyvojem.

Vetsina levicovych predstavitelu techto komunit a vetsina

levicovych politiku (tem vsak jde spise o cernosske hlasy ve volbach) se

mylne domniva, ze pricinou vyssi nezamestnanosti a nizsi kvalifikace

prislusniku cernosske komunity ( jenz hlavne vedou k pachani

kriminality), je nedostatek uprednostnujicich programu, jako jsou napr.

kvoty pro zamestnani ve statnim i soukromem sektoru, prijimani urciteho

mnozstvi studentu na skoly vyssich stupnu bez ohledu na schopnosti ci

kvalifikaci, coz vsak neni nic jineho nez obracena diskriminace. Je jen

prirozene, ze osobnim tercem techto kritiku je soucasny vynikajici

ontarijsky premier, pravicovy konzervativec Mike Harris, ktery nekolik

techto nesmyslnych a diskriminujicich programu zrusil. Jsou vsak i

cernossti predstavitele - a neni jich malo -, kteri podobne programy

odsuzuji se zduvodnenim, ze jejich rasa je schopna se uplatnit a

vyniknout i bez podobne potupujici pomoci, jenz naznacuje menecennost

jejich rasy.

Behem desitek let se v Toronte vytvorilo nekolik ctvrti, jimz se v

hantyrce rika "hood", kde naprosta vetsina obyvatel jsou cernosi. Tyto

ctvrte, ne zcela nepodobne povestnym cernosskym ghettum v nektreych

americkyh mestech, z nichz je v Toronte nejznamejsi Jane and Finch area,

se vyznacuji velmi silnou kriminalitou vseho druhu. Statisticky je

dokazano, ze kdo se z "hoodu" nedostane ven zavcasu, ten ma temer

nulovou sanci se dostat mezi intelektualni nebo podnikatelskou elitu,

pricemz znacne procento skonci v kriminale nebo jeste hure, a to i

presto, ze jejich intelektualni uroven byva nekdy dost vysoka.

Za zminku stoji velmi negativni aspekt, ktery ma nepochybne znacny

podil na situaci. Kanada ma - pres veskere uspechy a vysokou zivotni

uroven - velmi spatne fungujici emigracni system.

Do konce 60. let bylo rocne prijimano 90 procent vsech

pristehovalcu z Evropy, prevazne z Velke Britanie, a 10 procent ze zemi

tretiho sveta. Po roce 1968, kdy byl poprve zvolen a 16 let vladl silne

levicovy liberalni premier Pierre Trudeau, je situace opacna. To by

samozrejme nevadilo, kdyby 90 procent pristehovalcu ze zemi tretiho

sveta melo kvalifikace na stejne urovni jako Evropane. Kvalifikace byla

kdysi hlavnim kriteriem pro prijeti zadatelu o pristehovani do Kanady,

coz bohuzel dnes uz nefunguje. Tak se stava, ze z prumerneho poctu 200

az 250 000 kazdorocnich pristehovalcu je mnoho tisic mycu nadobi ci z

ruznych duvodu nezamestnatelnych nove prichozich, z nichz se temer

okamzite rakrutuje mnoho dealeru s drogami a specialistu na dalsi

kriminalitu. Ve velkem meritku take dochazi k podvodnemu zneuzivani

zadosti o politicky azyl. Kdyz uz se stane, ze se podari zadatele pro

jeho trestnou cinnost v prubehu doby vyrizovani zadosti odsoudit k

deportaci, zadatel se odvola a nastava procedura, kdy mu podle zakona

danovi poplatnici uhradi spickoveho emigracniho advokata, financuji jeho

veskere zivotni naklady, jako je cinze, strava, osaceni, lekarske

zajisteni a skoly pro jeho deti. Temer ve vsech podobnych pripadech

zadatele zplodi jednoho ci vice potomku (automaticky kanadskych obcanu)

a je tudiz s ohledem na dalsi navazne zakony a Kanadou prijate

mezinarodni deklarace nedeportovatelny. Je znamo nekolik silne

publikovanych pripadu, kdy byl zadatel po mnoha letech zdlouhave

procedury deportovan, ale za par mesicu se objevil v Toronte zase,

znova pozadal o azyl, a popisovana procedura se opakovala.

Vetsina cernych Kanadanu jsou velmi schopni, zakony dodrzujici

cestni obcane, uplatnujici se ve vsech profesionalnich sferach. Bohuzel,

byvaji cas od casu zcela nespravedlive hazeni do jednoho pytle s

kriminalniky jen pro stejnou barvu pleti. Snad situace velmi podobna

te, v niz se cas od casu ocitnou Romove v Cesku.

Z kanadskeho Ontaria srdecne zdravi Vera a Petr Kohoutovi.