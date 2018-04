Evropská rarita na Slovensku: skalní obydlí v Brhlovcích

Může se hodit



Jak se tam dostat

Autem: Z Bratislavy nebo Trnavy směr Nitra – Vrábľe – Levice (č. 51), v Levicích odbočit z hlavní silnice č. 51 vpravo směr Santovka, ve vesnici Čankov (v pořadí druhá za Levicemi) odbočit vlevo na Brhlovce.

Vlakem: Z Bratislavy jezdí rychlíky do Zvolena a Košic přes Levice Kde se vykoupat

Santovka – obec asi 10 km od Brhlovců, známá minerálními prameny, které se stáčejí za účelem výroby zemité, zásadité a uhličitanové stolní vody Santovka. U vývěrů minerálních vod se vysrážely nánosy travertinu, které jsou chráněné jako přírodní památka. Největším lákadlem je však zrekonstruované termální koupaliště, zahrnující venkovní bazény, vnitřní bazén a velmi neobvyklé travertinové sedavé bazénky, do nichž proudí čerstvá voda přímo z pramene. Na travertinové bazénky navazují masážní vodopády a sprchy.

Celoročně funkční Wellness centrum nabízí řadu masáží. Více na: www.santovkawellness.sk Muzeum Brhlovce

je součástí Tekovského muzea v Levicích. Tvoří ho zděný dům z konce 19. století v části Šurda, skalní prostory z konce 19. století a zděný dům z druhé třetiny 20. století. Expozice byla otevřena roku 1992 a v roce 1994 získala ocenění EUROPA NOSTRA.

Vstupné 20 Sk, fotografování 30 Sk.

Otevřeno listopad až březen na požádání, jinak Po, Čt, So, Ne 9-16 h, tel. 00421 36 631 55 55

Skalní část muzejního domu