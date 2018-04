Evropa se chystá na zatmění Slunce

Překrytí naší životadárné hvězdy Měsícem povzbudilo k aktivitám hlavně cestovní ruch, který chce z úkazu vytěžit maximum.Totální zatmění bude pozorovatelné ve zhruba 110 kilometrů širokém pásu, který se v Evropě potáhne přes Francii, jižní Německo, Rakousko, Maďarsko a Rumunsko. Z území České republiky nebude podívaná »stoprocentní« - překrytí Slunce Měsícem bude zhruba jen osmadevadesátiprocentní. Asi 5000 obcí ve Francii se ocitne v temnotě na dvě minuty. Hotely a restaurace už teď nabízejí lákavé turistické programy, včetně pobytu v oblasti Champagne, kde si bude možné na astronomickou událost století přiťuknout pravým šampaňským. V Lucemburku jsou prakticky vyprodány všechny ubytovací kapacity. Kolem 12:30 pak zatmění dospěje do Německa. V e Stuttgartu, nad nímž se zcela zatmí na dvě minuty a sedmnáct sekund, se čeká asi 300 000 návštěvníků z celé Evropy, ale i Spojených států a Japonska. V Saarbrückenu se koná »festival Slunce«. Na olympijském stadiónu v Mnichově se plánuje čtyřhodinový festival s tancem a předvedením mýtů a legend. Po zatmění pak přijde slavnost díkůvzdání za to, že už je zase světlo. Večer pak bavorská metropole zažije gigantický ohňostroj. V rakouských zemích Štýrsku a Salcbursku zaznamenávají hoteliéři senzační obsazení svých pokojů. V Salcburku, kde se bude obdivovat úplné zatmění také dobré dvě minuty, se ulice v centru města přemění v pouliční divadlo. Na okolních alpských vrcholcích se připravují koncerty pod širým nebem. V záplavě nabídky vynáší vysoký trumf obec St. Corona jižně od V ídně, která nabízí zájemcům uzavírání sňatku právě v okamžiku zatmění. V esnice nedaleko známého průsmyku Semmering těží ze svého jména (Svatá Koruna) a základní slogan tam zní »Sluneční korunu nejlépe uvidíte v Sankt Coroně«. Svatební slogan navazuje ve smyslu »nevěsta s korunkou (věnečkem) se nejlépe vdá v Sankt Coroně pod sluneční korunou«. Maďarská televize se zatmění chystá přenášet v přímém přenosu. Na ose Szombathely-SiófokSzeged, jež protíná celou zemi, počítají úřady s velkými dopravními zácpami. Událost má sledovat nejméně pět miliónů lidí. Maximální trvání v délce dvou a půl minut dosáhne zatmění v Rimnicu-Vilceader nedaleko rumunské metropole Bukurešti. Před parlamentním palácem v hlavním městě má pod širým nebem zpívat italský tenor Luciano Pavarotti. Správa státního majetku hodlá ještě tento měsíc zpřístupnit bunkry, které pro sebe bývalý rumunský komunistický diktátor Nicolae Ceaušescu dal postavit jako útočiště pro případ jaderného konfliktu. Vláda si od této operace slibuje milióny dolarů, neboť do země se v souvislosti se zatměním chystá přijet zvýšený počet turistů. Speciální pozorovací stanice nabízí Bulharsko. Zatmění bude nejlépe vidět v Šable severně od černomořského letoviska Balčiku. Pak už se pás potáhne přes Turecko až po Indii a skončí v Bengálském zálivu. Astronomický úkaz vzniká geometrickým rozestavěním Slunce, Měsíce a Země do jedné přímky. Zatmění bude podle odborníků provázet mírné ochlazení a postupná změna stínů. Tento úkaz je ze Země viditelný dvakrát až pětkrát ročně. Na jednom místě planety se však opakuje jednou za 360 let. Pruh úplného zatmění Slunce bude přecházet kolem České republiky přibližně deset minut, na území státu bude viditelné částečné - z 98 procent. Poslední úplné zatmění bylo v českých zemích pozorovatelné v roce 1706 a na další mají naději až příští generace v roce 2135. Čeští pozorovatelé, kteří chtějí vidět úplné zatmění, budou muset navštívit přinejmenším oblast německo-rakouského pohraničí. S ohledem na meteorologické podmínky ovšem odborníci spíše doporučují pro pozorování vzdálenější oblast Balatonu v Maďarsku, kde je pravděpodobnější slunečné počasí.