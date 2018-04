Évora: středověký klenot Portugalska

PROHlĚDNĚTE SI FOTOGALERII - ZDE DIANIN CHRÁM

Chrám s korintskými sloupy je nejlépe zachovanou památkou na dobu římského impéria v Portugalsku. Odborníci odhadují dobu vzniku na 2. nebo 3. století po Kristu. Chrám už pamatuje všelicos, sloužil jako zbrojnice, divadlo, ale i jatka. KERAMIKA

Obchůdky s portugalskou keramikou jsou všudypřítomné. Můžete si vybírat z nejrůznějších barev, motivů, ale i tvarů – od zvířat po misky a velké květináče.Některé obchody se dokonce skládají z několika místností, kde můžete hodiny a hodiny vybírat. IGREJA DE SAO ANTÄO

Kostel pochází z roku 1568 a stojí na náměstí Praça do Giraldo. To lemují městské domy s podloubím a renesančními fasádami. Toto centrum města je ideálním místem, kam se vydat na večeři či odpolední kávu. Na náměstí kdysi nechala inkvizice upálit několik kacířů. KATEDRÁLA

Románský sloh s prvky gotiky je hlavním znakem žulové katedrály Santa Maria, jejíž stavba trvala padesát let. Dokončena byla v roce 1204. Hlavní kaple, pocházející z 18. století, je ukázkou neoklasicismu. Právě zde měly být podle legendy posvěceny vlajky flotily mořeplavce Vaska de Gamy. CONVENTO DOS LOÍOS

Budova někdejšího kláštera, kde se mísí gotika a maurská architektura, byla postavena v 15. století. Dnes je z ní luxusní atypický hotel – hosté se mohou ubytovat v celách a večeřet pod křížovou klenbou. PALÁCIO DE D. MANUEL

Některé kroniky uvádějí, že právě v tomto paláci v roce 1497 byl Vasco de Gama pověřen, aby vedl portugalské mořeplavce na cestě do Indie. Palác ze šestnáctého století je ukázkou několika stylů: gotiky, renesance i manuelské architektury.