Jak se jezdí na horské dráze s virtuální realitou

„Klidně se nasnídejte, opravdu není čeho se bát,“ povzbuzovala pozvané novináře z celého světa mluvčí Europaparku Franziska Drescherová. Zúčastnil jsem se jako jediný z Česka předváděčky světové premiéry horské dráhy s virtuální realitou, vyvinuté místními odborníky z rodinné společnosti Mack, která největší německý zábavní park před víc než 40 lety založila a dodnes jej velmi úspěšně provozuje – loni přišlo 5,5 milionu návštěvníků.

„Pohyby vašeho těla budou naprosto v souladu s tím, co vám promítneme do brýlí. Je to spíš taková dětská kratochvíle, žádná divočina,“ doplňuje mluvčí.

Bylo to trochu jinak. Ale naštěstí jsem si tuto novinku nechal až na úplný konec nabitého „kolotočářského“ dne. „Průměrná doba pobytu u nás v Europaparku je osm a půl hodiny,“ přivítal mě manažer parku Jakob Wahl. „A nejspíš se příliš nezastavíte.“

Být aspoň o čtvrt století mladší, mohla to být pracovní šichta snů. Ne tak s prvními šedinami mezi zbývajícími vlasy na hlavě. Ještě s týdenním odstupem, během přepisování zážitků do počítače, mě pobolívá za krkem od všelijakých nečekaných odstředivých sil.

Projít turniketem Europaparku = úkol okusit desítky, ne-li stovky bláznivých atrakcí, rozčleněných do 14 evropských zemí (Česko mezi nimi chybí, ale stále přibývají novinky, letos třeba Irsko). Veškerá dobrodružství už jste si předplatili rovnou se vstupenkou, račte jen nastoupit!

Na úvod docela neškodný autodrom. Aby to bylo veselejší, ve sportovním světě si tu za volantem pouťového autíčka zahrajete fotbal s obří merunou – jistě, kde jinde než v Anglii. A ano, vážně tady kope do balonu to auto.

Pokračuji do Švýcarska, kde alpský bob klouže korytem přijatelným tempem 50 km/h. Je to za slunného dne (a navzdory sekundovému přetížení 3G) vcelku vítané vyhlídkové svezení z výšky 20 metrů.

Může se hodit Provoz: 9.00 – 18.00 (pro hosty některého z pěti vlastních hotelů Europaparku exkluzivně už od 8.30, při velkém zájmu se večer zavírá později). Uvnitř parku se nachází spousta restaurací (sytý oběd se vejde do 10 eur), další podniky najdete v hotelovém komplexu. A ne jen tak ledajaké, v baru nabízejí vlastní gin a jedna z místních restaurací s názvem Ammolite se pyšní hned dvěma michelinskými hvězdami, na ty v Praze ještě žádný kuchař nedosáhl.

Vstupné: 44,50 eura, do 11 let a nad 60 let 38,50 eura, do 4 let (v den narozenin do 12 let) zdarma.

Vzdálenost z Prahy: 640 km jihozápadně, při cestě do Švýcarska či Francie.

Web: www.europapark.de Více zábavy v Německu

Na webu www.germany.travel pod záložkou Speciální nabídka se v sekci Zábavní parky rozbalí tematické členění do čtyř složek podle cíle vašeho zájmu: Zábavní parky, Zážitkové světy, Zvířata a Interaktivní světy. Najdete tam desítky tipů, vše je v češtině.

Daleko exkluzivnější vyhlídku skýtá Silver Coaster ve Francii. Se startem ve výšce 73 metrů nad terénem je to nejvyšší horská dráha Europaparku. A s tempem 130 km/h taky nejrychlejší. Ale ještě pořád se koukám a docela si to užívám – navzdory přetížení 4G a chvilkovému stavu beztíže. Ještě pořád to jde. Bude hůř.

Přituhuje

Mířím na Island, severský ostrov je šlágrem Europaparku díky Modrému ohni. Tady už oči otevřené prostě neudržím. Vláček vozíků divoce vystřelí na trať (z 0 na 100 km/h za 2,5 sekundy!) a klouže po něčem, co ze všeho nejvíc připomíná gigantickou šroubovici DNA. Prudké zákruty ani divoké přemety hlavou dolů nepočítám, nejde to.

Další okamžiky beztíže a opět přetížení až 4G, jakému čelí piloti formule 1. Moje hlava náhle váží čtyřikrát více, jenže já nejsem žádný trénovaný závodník. Ta úleva, když z cíle Blue Fire hrdě kráčím po svých.

Na další islandskou šílenost jménem Wodan, celodřevěnou, strašidelně rachotící velehorskou dráhu, už jaksi postrádám kuráž. Jdu si sednout do kina. Leč není úniku. I tady promítají ve formátu 4D, tedy i s třesoucí se sedačkou, jakýsi čarodějnický příběh z horské dráhy, jež střídavě mizí a zase se mi zjevuje před očima. A že prý to tady můžu zažít doopravdy coby světovou novinku roku. Proč ne?

Řecký Pegasus je taková „dětská“ horská dráha, vypadá jako hračka ve srovnání s tím, co už mám za sebou. Zdání klame. Zradily mě brýle, do nichž mi za jízdy promítali virtuální realitu neboli to, co dávali předtím v kině.

Moje zmatená hlava nedokázala zpracovat skutečnou jízdu s neskutečnými pády do propastí, čarodějnými honičkami s babou Jagou ani zázračnou záchranu.

Jak to jen, ehm, popsat? Skončil jsem zkrátka v hodně hlubokém předklonu.

Tak raději zase zpátky do staré dobré Anglie. Musím se najíst. Interiér restaurace FoodLoop „zdobí“ zkroucené kovové trubky. Omyl. Další horská dráha. Jen co si objednám, polévka sklouzne na stůl odkudsi shora v jakési zašpuntované vázičce a hlavní chod (stejně jako zákusek) přijíždí v kastrůlku s pevně přivázanou pokličkou. Kdepak. Od horských drah není v Europaparku úniku.