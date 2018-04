Euro Rando - procházka Evropou

První početné skupiny pěších turistů z celé Evropy o víkendu dorazily do francouzského Štrasburku, kde se až do příští neděle koná série akcí pod názvem Euro Rando 2001. Štrasburk se tak stane pro 10.000 lidí cílem poslední etapy štafetových pochodů, které do jednoho z "hlavních měst" Evropské unie mířily ze všech končin Evropy. Ve Štrasburku končí deset tras, na kterých se vystřídalo více než 200.000 milovníků dlouhých vycházek. Přes Českou republiku vedly dvě z nich, které začínaly na Slovensku a spojovaly se v Praze.