Etudy ze Zakázaného města

Nedávno jsem se vrátil z Číny, kde rakouská televize ORF natáčela v koprodukci s čínskou televizí hudební show. Konalo se to v Zakázaném městě před Císařským palácem. Vystoupil jsem tam z taxíku, v úžasu se rozhlížel po té nádheře okolo, no a než jsem se stačil vzpamatovat, taxík byl pryč! Odjel se všemi mými věcmi, s kostýmy a s kabátem, ve kterém jsem měl všechny doklady! Přede mnou leželo čtrnáctimilionové město. Nakonec to dobře dopadlo - díky tomu, že Číňani jsou tak strašně organizovaní. Produkční volala do hotelu, kde jsem bydlel, a tam měli všechno zaznamenané,kdo mě vezl a kdy. Zanedlouho byly všechny moje kostýmy a další věci zpátky. V Číně jsem byl poprvé a spousta věcí tam pro mě byla zážitkem. Zajímavé bylo například pozorovat, jak lidé co dělají. Aby se ta miliarda lidí uživila - to je alespoň mé vysvětlení - , mají rozdělenou práci tak, že to, co u nás hravě zvládne jeden člověk, tam dělá lidí osm. Například k produkčnímu přišlo osm lidí, aby vyřídili žádost o 200 vstupních karet. První se představil jako šéf, ale pak už nepromluvil. Druhý vyndal aktovku a položil ji na stůl. Třetí v ní začal listovat. Čtvrtý si zapisoval a tak dále a až osmý řekl, dobře,my to vyřídíme. Potom přišlo zase jiných osm lidí, kteří ty karty předali. Stal se tam také jeden velmi nepříjemný incident. V prostranství před císařským palácem je přísný zákaz kouření. Rakouský režisér si tam v nervozitě dal cigaretu do úst a bylo zle. V tom okamžiku nastoupili civilní policisté,celou zkoušku nechali vyklidit - a to tam bylo na tisíc lidí, tanečníci, akrobati, shaolinští mniši, kouzelníci, kapely. Zbyl tam pouze sám režisér a překladatelka. Deset policistů přineslo stůl, za kterým zasedla komise - jako nějaký lidový soud. A začali na něj: Je vám jasné,čeho jste se dopustil, natáčení je ohroženo, hrozí, že celý program bude zrušen! Režisér byl nervózní, a protože na takovéhle praktiky nebyl zvyklý,zeptal se vyslýchajícího: »Můžete mi říct, kdo vlastně jste vy?« Číňanka, která to přeložila, byla okamžitě propuštěná. To za tu drzost, že to po něm vůbec opakovala. No nakonec to dopadlo dobře,produkční se musel zaručit, že nikdo ani nebude mít cigarety u sebe, a nadále se pak konaly při vstupu do areálu obšírné prohlídky.