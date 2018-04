Etna se uklidňuje, turisté se vracejí

Autobusy cestovních kanceláří vyvážejí desítky zvědavců až k horskému středisku La Sapienza, které bylo ještě v pátek ohroženo postupujícím tokem magmatu. Nyní průvodci turistům ukazují nánosy tuhnoucí lávy, pod nimiž jsou zbytky ohořelé horské chaty a ruiny lanovky.



Od temene vulkánu se sice ještě táhne do dáli mrak temného dýmu, vulkanologové ale konstatují, že Etna se výrazně zklidnila. Letiště v Catanii nicméně zůstane ještě po oba víkendové dny uzavřené, protože padající popílek ze vzduchu zatím zcela nezmizel.



Místní turistické kanceláře hovoří o velkých finančních ztrátách, protože hrozba erupce odradila řadu cizinců od návštěvy jihovýchodní části ostrova, kde obvykle v létě není k hnutí.



Všechny lety mířící do Catanie musely být odkloněny do jiných destinací jako Palermo, Reggio Calabria a Lamezia Terme.



Ještě v noci na neděli žhnuly na svazích sopky sporadické ohně, když žhavá láva podpálila na několika místech lesní porost. Speciálně upravené hasičské vrtulníky ale po několika zásazích nebezpečí zažehnaly a k ránu už úřady hlásily, že blízké rezidenční zóny jsou mimo ohrožení.



Etna je nejvyšší evropská činná sopka, naposledy se velkou erupcí přihlásila v roce 1992.