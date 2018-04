Cestuje po světě a schválně si bere hidžáb. Je to jen kousek látky, říká

„Jsme obklopeni modrou. Nebesky modré dveře, šmolkově modré zdi, světle modré malby, safírová modř okenic. Dokonce i děti jsou oblečeny v modré. V tom okamžiku vím, že cesta do Šafšawánu v Maroku stála za to,“ píše Esra ze Spojených arabských emirátů v jednom z mnoha cestopisů, které zveřejňuje na svém blogu Designer Esra.

Stačí, abyste na blogu strávili jen několik minut a okamžitě vás zachvátí cestovní horečka. Fotografie, které Esra na svých cestách pořizuje, mají výjimečné kouzlo a atmosféru.

Respekt jako životní program

Kromě skvělého cestovatelského blogu ale přidává k cestování ještě jeden rozměr: své výlety podniká v hidžábu a bojuje tak proti islamofobii. Ví, že je to poměrně citlivé téma, ale věří, že lidi nemůže rozdělovat jedna pokrývka hlavy.

„Vždyť je to jen kousek látky, který může mít pro někoho duchovní význam. Ale na konci dne si stejně všichni své oblečení svlékneme a jsme takoví, jací jsme. Ať už si chcete vlasy přikrývat hidžábem, nebo nechcete nosit na hlavě vůbec nic, ostatní by to měli respektovat,“ říká křehce působící tmavovláska, která studuje postgraduál v Londýně.

„Když jsem vysvětlovala své rodině, v čem můj projekt spočívá, nejdřív byli trochu znepokojení. Ale za ty roky cestování už jsem přesvědčila sebe i je, že mohu být nezávislá a přitom v bezpečí.“

Během svých dosavadních cest se zatím Esra nesetkala nikde s negativní reakcí: „Před cestou do nové země si vždy zjišťuji, jak tamní obyvatelé vnímají muslimy. Ale naprostá většina lidí není hrubá a nepříjemná, pokud se k nim chováte přátelsky.“

Na druhou stranu však přiznává, že i ona má občas strach. „Někdy, když jedu na místa, kde si nejsem jistá, jak budou lidé reagovat, beru si místo hidžábu vlněnou čepici, nebo si udělám ze šátku stylový turban.“

Z návštěvy Srí Lanky

Nejlepší investice

Esra se narodila v Saúdské Arábii, ale v zahraničí žije už dvanáct let. „Po střední škole jsem odešla do Spojených států na univerzitu a později jsem se přestěhovala do Británie. Právě Evropa mě naučila cestovat a objevovat svět kolem sebe. Cestopisy na blog jsem začala psát před třemi lety,“ řekla pro iDNES.cz.

Vzhledem k tomu, jakým měl její blog úspěch, dokonce získala místo moderátorky cestovního pořadu na Ahlulbayt TV, tedy anglické muslimské stanici.

Zatím procestovala jednadvacet zemí a na čelních místech jejího cestovatelského žebříčku stojí například Írán: „Je tu fascinující architektura a velmi přátelští lidé. Líbilo se mi ale i v Ománu nebo na Srí Lance, kde jsou naprosto skvělé pláže. Z Evropy je potom mým aktuálním favoritem Bosna a Hercegovina, kvůli nádherné přírodě a vynikajícímu jídlu. Nicméně samozřejmě každá země na světě je něčím krásná a jedinečná,“ řekla Esra pro iDNES.cz.

Na pláži v Maroku Dubrovník v Chorvatsku

„Myslím, že cestování je tou nejlepší investicí, kterou můžete udělat. Získáte tak nejen trvalé vzpomínky, ale i obrovskou spoustu přátel na celém světě. Přitom z vlastní zkušenosti vím, že cestovat se dá i s velmi omezeným rozpočtem a pokud skutečně chcete vidět něco nového, nedostatek peněz by vás neměl odradit.“

„Samozřejmě bych si přála, abych si mohla dovolit cestovat ještě mnohem častěji a jakmile mám šanci někam vyjet, neváhám ani minutu. Teď se například chystám do Řecka a už se nemohu dočkat, až si po zimě užiju slunce, pláží a čerstvých plodů moře. Na svém cestovním seznamu mám i Českou republiku a moc se sem těším,“ uzavírá sympatická cestovatelka.