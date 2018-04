VIDEO: Jako jazyk rudého ďábla. Jedna z největších sopek zase chrlí

Piton de la Fournaise - je jedna z největších a nejaktivnějších sopek na světě, která se nachází na francouzském ostrově Réunion v Indickém oceáně východně od ostrova Madagaskar. Tyčí se do výšky 2 631 metrů nad mořskou hladinu a je aktivní minimálně 530 000 let. Typově se jedná o štítovou sopku, která vznikla opakujícím se výlevem málo viskózní lávy nad horkou skvrnou pod Indickým oceánem. Piton de la Fournaise je dobře přístupná pomocí sítě silnic, které jsou vybaveny turistickým zázemím (obchody, občerstvení atd.). Pěším návštěvníkům se doporučuje být v dobré psychické kondici s kvalitní obuví a s dostatečnou zásobou vody a jídla. Teoreticky by se mohlo stát, že sopečná erupce odřízne návštěvníka na vyšším místě. Také náhlé změny počasí nejsou na ostrově výjimkou. Nejlepší cestou, jak si prohlédnout vulkán, je soukromá vyhlídka vrtulníkem, kterou na ostrově provozuje několik firem. V oblasti je možné zhlédnout naučnou expozici Maison de la Volcan v Bourg Murat.

zdroj: wikipedia.org