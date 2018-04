Jiný kraj, jiný mrav. Jak funguje erotika a seznamování na cestách

Island: sex předchází první delší konverzaci

Svádění, jak ho známe u nás, na Islandu neexistuje. Když chce Evropan dívku sbalit, pozve ji na kávu. „My jsme už dávno zjistili, že káva chutná mnohem lépe poté,“ zní oblíbené islandské rčení.

Sex dokonce často předchází i první delší konverzaci. Ženy to vysvětlují obavou z toho, že je chlapec bude nudit. „Až během studia ve finských Helsinkách jsem zjistil, že je normální si namlouvat dívku, když jsem střízlivý,“ směje se jeden mladý Islanďan.

Po prvním sexu ještě spolu lidé nechodí, po druhém už ano. V tom případě se musíte rozejít alespoň esemeskou dříve, než si začnete s někým dalším. Jinak vás bude Reykjavík považovat za hrubiána.

Průměrný věk první sexuální zkušenosti na Islandu je nejnižší na světě: neuvěřitelných 15,6 roku. Statistiky ale neuvádějí hladinu alkoholu v krvi zúčastněných...

Tradiční sled společných životních kroků islandského páru tak s nadsázkou často vypadá takhle: sex, návštěva kina, děti, společné bydlení, pak možná i svatba.

Kuba: málo masa, hodně sexu

S kvalitním jídlem to na Kubě možná trochu hapruje, se sexem nikoli. Říká se, že průměrný kubánský muž má tři sta žen ročně. O tom, kolik mají mužů ženy, se nemluví, ale musí to být podobné. Sex je na Kubě tak přirozenou věcí, jako je u nás s odpuštěním smrkání.

Říká se, že průměrný kubánský muž má tři sta žen ročně.

„Přitom Kubánky jsou jinak prudérní. Nahoře bez neuvidíte na veřejnosti ani jednu. Jasná je i další věc: nebýt sexu a živočišna, kubánská vláda by už dávno padla. Fidel Castro to pochopil, a proto byl tak úspěšný,“ říká Jozef Zelizňák, zkušený průvodce cestovní kanceláře SEN.

Buenos Aires: nejvíce sexy město

V Jižní Americe je například na rozdíl od Asie otevřená touha záležitostí obou pohlaví. Na celém kontinentu je prý nejvíce sexy městem Buenos Aires. Horká krev Jihoameričanek, smíšená s italským a španělským temperamentem, řadí Argentinky mezi nejlepší milenky planety.

Pokud muži sedí oblek, má vyleštěné boty, skvělý účes, má rád fotbal, vypadá jako pravý „porteňo“ (prostě pravý chlapík z Buenos Aires), má šanci. Ve vytahaném tričku či ošklivých kraťasech ani kdyby se rozkrájel.

Ale pozor. „Argentinky jsou hysterické a už s nimi nic nechci mít,“ stěžuje si švihácký Argentinec Matias. „Pozvete je ven, očividně se jim líbíte, celý večer je vám geniálně, rozloučíte se s tím, že se musíte co nejdříve vidět. Ony pak každé další setkání zruší a už se neozvou, nebo přistoupí až na šesté pozvání. Musíte naléhat a použít veškerý šarm, být mistr ve svádění. Proto to máme v cizině tak snadné. Doma hrajeme Ligu mistrů. S Evropankami je to pak lehký výklus.“

Nahá tanečnice představující bohyni projíždí sambodromem v Riu de Janeiru na bílém koni (7. března 2011). Kdo to nezažil, neuvěří. Karneval v Riu de Janeiru je reklamou na sex.

Rio de Janeiro: miliony kondomů za pět dnů

Největší orgie planety se však, jak asi čtenář tuší, konají ještě o něco severněji, během karnevalu v brazilském Rio de Janeiro. Pět dní nahé lidské kůže, pět dní erotiky, pět dní, z nichž křičí chuť. Kdo nezažil, neuvěří. Mezi pláží Copacabanou a arénou Sambodrome se za pět dní spotřebuje pětadvacet milionů kondomů. Stačí?

Tibet: manželka pro celou rodinu

V některých údolích Tibetu dodnes existuje polyandrie. Když se žena vdá, stává se zároveň manželkou všech jeho mladších bratrů. Všichni mají stejná práva a povinnosti. Svatební noc stráví s nejstarším, když ale odejde muž na pole či za prací, jeho úlohy se ujímá mladší bratr.

Děti, které se narodí, považují každého z bratrů za svého otce. Jakékoliv preferování jednoho z manželů má žena zakázáno. Když se to někomu nelíbí, má jedinou šanci: sbalit si věci a odejít do kopců chovat jaky.

Japonsko: randění ve skupinách a love hotely

Pozvat dívku na rande v Japonsku je nemorální. A tak se vyráží v partách a vše je dokonale zorganizované – na večírek se vydává například deset chlapců a stejný počet dívek.

Největším ternem jsou lékaři a právníci, děvčata se snaží dostat do party, která se s nimi bude setkávat. Naopak muži vyhledávají společnost modelek a divokých žen. Sexy je bílá pokožka, bohaté Japonky se snaží vypadat co nejevropštěji.

Výjimkou nejsou love hotely. „Na jeden takový jsem narazil při putování Tokiem. Mezi mrakodrapy stála útlá budova se sloupovím jako v antickém Řecku. Parkoviště je vzadu, do hotelu vedou dva nezávislé vchody - jeden pro ženy a druhý pro muže. Páry se setkávají až na pokoji zařízeném v duchu Ostrova Robinsona Crusoe, Robotů na planetě Mars a podobně,“ popisuje Jozef Zelizňák.

Žena po svatbě zůstává doma s dětmi. Muž jí posílá celý plat, se kterým ona nakládá, jak uzná za vhodné (prý to ví vždy líp než muž). Muže moc nevidí a na sex není čas. Častěji se začnou potkávat, až když jde muž do důchodu. Až tehdy prý mnohdy zjistí, jakého hlupáka měla čtyřicet let vedle sebe a časté jsou pak rozvody.

Čína: všechno začíná při karaoke

V Číně se lidé většinou sbližují při karaoke. „Takový bar najdete na každé ulici a nikde se lidé neskamarádí tak, jako při společném mikrofonu a hulákání čínských odrhovaček,“ komentuje to Jozef Zelizňák.

Vztah k věrnosti je v každé zemi jiný. Třeba vietnamští muži nevěru vůbec neskrývají, chlubí se tím dokonce mnohé manželky záletníků.

Pokud má Číňan smůlu a nikoho nepotká, placené služby najde v každém hotelu (k vybavení hotelu takové služby patří tak jako výtah či snídaňová místnost). V masážním salonu se objednává masáž za třicet dolarů, po třičtvrtěhodině začnou ruce masérky bloudit ze zad níže, a potom vytáhnou ceník nejrůznějších služeb. Je to asi jediné místo v Číně, kde se ceny nesmlouvají.

Nepál: rodiče vždy najdou nejlepší děvče

Zajímavá je situace v konzervativním hinduistickém Nepálu, kde o životě jednotlivce podobně jako v Indii rozhoduje příslušnost ke kastě.

„Setkat se s nepálskou ženou, chodit s ní ven a randit, je v podstatě nemožné. Přísní rodiče od malička dávali pozor, s kým se stýkám. Randit s ženou, kterou mi nevybrali, nepřicházelo v úvahu. Díky jejich kontaktům jsem našel cestu k tomu nejlepšímu děvčeti,“ dodává Ganesh, příslušník nejvyšší kasty bráhmanů. Pohledný muž pracuje v turismu a dříve hledal zábavu u evropských turistek.

Etiopie: mediátoři i týdenní líbanky

Také v křesťanských rodinách Etiopie dohadují manželský svazek rodiče. Porovnávají se majetky, původ i perspektiva, zkoumá se také pět generací do minulosti, zda mezi rodinami neexistuje pokrevní svazek, který by manželství překazil.

Nevěsta musí být panna, jinak přináší ostudu celé rodině. Rodiče chlapce si vyberou mediátora a pošlou ho za rodiči budoucí nevěsty, kteří si stanoví podmínky pro vdávání. Po jejich splnění se začíná připravovat svatba. Muž obvykle připraví manželku o panenství během tří dnů po svatbě.

Líbánky trvají týden až tři měsíce a nevěsta během nich nemůže vycházet ven za světla. Většinou se konají u rodičů ženicha a účastní se jich svědci ženicha i nevěsty. Pak se pár na jistý čas vrátí do domu nevěsty a definitivně odchází žít k rodičům ženicha.

Thajsko: nejslavnější sexčtvrť na světě leží v Bangkoku

Thajsko si ve světě vydobylo přívlastek země sexturismu. To zde rozjeli Číňané, během druhé světové války rozvinuli Japonci a po válce ve Vietnamu k dokonalosti dovedli američtí vojáci. Dnes příjmy z prostituce tvoří asi tři procenta thajského HDP a „v tomto průmyslu“ pracují neuvěřitelné tři miliony Thajek a Thajců.

Hlavním městem sexturismu je bangkokská čtvrť Patpong. To, co zde ženy předvádějí, vyvolává mnohdy husí kůži. Vždyť vytahovat si z té nejcennější části těla žiletky, kouřit cigarety, loupat banán nebo střílet pingpongové míčky, to by si asi evropská žena netroufla.

Indická prostitutka Hazra (vpravo) z bombajské čtvrti Kamathipura se připravuje na noční práci. Úřady odhadují, že v tomto asijském velkoměstě jsou až 3 miliony HIV pozitivních lidí.

Ve většině barů se vás pokusí při placení oklamat a na účtu se vám objeví položky za různé show, které jste nechtěli vidět. Za noc strávenou s dámou z jednoho z barů zaplatíte okolo sto padesáti eur. „Takto si tyto ženy dokážou uspořit peníze, se kterými se vrátí zpět domů, založí rodinu a zařadí se zpět do komunity. Buddhismus dělá společnost neskutečně tolerantní a ostatní Thajci většinou tuto cestu respektují jako jejich svobodné rozhodnutí při hledání životního štěstí,“ uvádí průvodce.

Na Patpongu splývá ten nejtvrdší byznys s atrakcí pro turisty a v sexbarech často najdete sedět i evropské manželské páry či skupiny turistů, kteří si sem nepřišli užít, ale zažít atmosféru nejslavnější ulice Thajska.

Indie: v Bombaji je všechno možné

Asi nejodpornější čtvrtí prostituce na světě je bombajská čtvrt Kamathipura. V nejbohatším městě země se stamiliony chudých je možné úplně všechno. Nejhorší je sex s dětmi. Sedláci prodávají své maličké dcery, protože je nedokážou uživit a ty jsou vystaveny napospas úchylným choutkám zákazníků a pasáků.

Asie a vztah k věrnosti

Vztah k věrnosti je v každé zemi jiný. Třeba Filipínci se pyšní tím, že jsou věrní, vietnamští muži naopak nevěru vůbec neskrývají, chlubí se tím dokonce mnohé manželky záletníků.

I to má historický důvod. Kvůli vietnamské válce rapidně poklesl stav mužské populace, a tak si každý vietnamský muž takřka jakéhokoliv vzezření mohl vybírat.