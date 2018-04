Když hranice zešílí. Výlety do míst v Evropě, kde mapy kouzlí obrazce

Enklávy a exklávy Neprostupný močál, vysoké kopce i jezerní hladina

Kromě zcela jasných enkláv či exkláv se dále lze setkat se sídly, které sice leží na území domovského státu, nicméně dopravit se lze do nich pouze velmi obtížně. Proto je nutné využít přístupovou komunikaci skrze území státu jiného. Například ruskou obec Dubki obklopuje Estonsko. A do mateřského státu se obyvatelé napřímo dostanou pouze přes průliv Pečorského jezera. Obdobná situace panuje i u obce Medvežje-Saňkovo. Tady v cestě do Ruska zase brání močál. Ale mapy ji zakreslují jako klasickou uzavřenou enklávu na teritoriu Běloruska. Nyní tam ale již nikdo nebydlí. Kuriózní trojúhelník vykresluje mapa hranic okolo rakouské vesnice a alpského lyžařského střediska, Jungholz. Ten se Rakouska dotýká pouze v jednom malém bodě – na rozeklaném špičatém vrcholu hory Sorgschrofen. Veškerý transport proto probíhá přes Německo. Enklávy ve světě

Na celém světě pak existuje velké množství obdobných enkláv/exkláv. Hodně známé jsou severoafrické exklávy Španělska. Nebo ázerbájdžánský Nachičevan. Zcela absurdním jevem byla soustava dokonce zhruba dvou stovek komplikovaných enkláv i exkláv na pomezí Indie a Bangladéše (Cooch-Behar). Během let 2015 a 2016 byla realizována úprava hranic, která tento stav ukončila. Za enklávy na území Itálie je možné považovat i samostatné San Marino či Vatikán. San Marino sehrálo zajímavou roli poté, co byly na Itálii uvaleny sankce za napadení Etiopie. Zboží totiž oficiálně proudilo přes San Marino. Internet

www.exclave.eu