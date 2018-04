Empire State Building - nejslavnější mrakodrap

Za tu dobu se 381 metrů (měřeno, jako u všech mrakodrapů, bez antén na vrcholu) vysoká Empire State Building stala doslova synonymem pro budovu dotýkající se oblaků, což se nezměnilo ani poté, co ji v roce 1973 na špičce vystřídal mrakodrap newyorského Světového obchodního střediska, vyšší o 36 metrů. O pouhý rok

později pak převzala štafetu nejvyšší budovy světa chicagská Sears Tower se 442 metry.



V době svého vzniku byla Empire State Building zázrakem techniky - i proto, že doba její výstavby jen o málo překročila 400 dní. Mrakodrap měl z úrovně ulice do nejvyššího patra 1860 schodů; kdo si chtěl ušetřit námahu, mohl použít některého z dvanácti výtahů.



Ke slávě Empire State Bulding v mnohém přispěli i filmaři, kteří právě na její vrchol situovali souboj krále všech opic King Konga s dotírajícími stíhačkami. Ačkoli se jeví neskutečné, že by budova mohla podobné řádění přežít bez úhony, opak je pravdou. O tom se mohli přesvědčit nejen architekti mrakodrapu v červenci 1945, kdy do něj narazil ve výšce 79. patra bombardér B-25 Mitchell, aniž to na budově zanechalo výraznější následky.



V pozdějších letech zájem o dosažení výškového prvenství poněkud ochladl, soutěž o nejvyšší budovu se znovu rozhořela až začátkem 90. let. Tentokrát ale na druhém konci zeměkoule, v jihovýchodní Asii, kde se v krátkém intervalu objevilo několik projektů na nové mrakodrapy. V dubnu 1996 byla dokončena stavba Petronas Towers v malajsijském Kuala Lumpuru, jež převýšila Sears Tower o deset metrů.



Stavba dalšího rekordního mrakodrapu byla slavnostně zahájena v srpnu 1997 v Šanghaji, po svém dokončení v letošním roce má 94patrový mrakodrap dosahovat 460 metrů, výškovému rekordu tak přibude dalších osm metrů. Amerika však nemíní zůstat pozadu, a tak v počítačích architektů vznikly návrhy na novou dominantu

Chicaga, nazvanou Seven South Dearborn Tower, vysokou 472 metrů. Tento gigant má být hotov v roce 2004.



Zatím jen v oblasti technických snů zůstávají plány na ještě vyšší budovy, které mají podle představ architektů vyrůst v Hongkongu nebo v Japonsku. Podle svých tvůrců mají budoucí mrakodrapy mít i tři stovky pater a dosahovat do více než

kilometrové výšky. Za americkou a asijskou snahou o postavení co nejvyšší budovy zaostává Evropa. Nejvyšší budovou starého kontinentu je výšková budova Commerzbank v německém Frankfurtu na Mohanem, jež ale se svými 304 metry nedosahuje ani výšky pařížské Eiffelovy věže - ta měří 320 metrů.



Guinessova kniha rekordů udává jako nejvyšší budovu světa CN Tower v kanadském Torontu, jež měří 553 metrů. Na rozdíl od všech předchozích staveb má však kromě technických prostor jen vyhlídkovou restauraci na vrcholu, nejde tedy o dům v "klasickém" slova smyslu. Nejvyšší stavbou světa je pak stožár televizního

vysílače v Severní Dakotě v USA, dosahující výšky 629 metrů.



Nejvyšší českou budovou je rozestavěný mrakodrap v Praze na Pankráci, jenž měl původně sloužit jako sídlo Českého rozhlasu. Se svými 109 metry výšky se však svým americkým nebo asijským kolegům nemůže rovnat. Nejvyšší stavbou je i v ČR vysílač: jde o objekt u Českého Brodu, který měří 355 metrů. Nejvyšší budovou,

na níž se dá vystoupit (a případně i poobědvat), je televizní vysílač na pražském Žižkově s 216 metry.