Emiráty - rozžhavená poušť s dávkou tolerance

Země ležící u břehů Perského zálivu je sice státem přísně vyznávajícím islám, ale téměř tři čtvrtiny obyvatel zde dnes tvoří cizinci. A místní Arabové jejich zvyky, na rozdíl od některých jiných zemí oblasti, většinou tolerují.

I proto se emiráty hojně otevřely turistům.

"Přijímáme od ostatních to nejlepší z jejich zvyklostí, ale uchováváme vlastní dědictví a kulturu," vysvětluje jeden z místních ministrů, Mohamed ibn Rašíd al-Maktún.

Mezi zmíněné zvyklosti patří například velbloudí závody.

Jezdí se od října do května jednou týdně a jeden okruh má šest kilometrů (ale pozor, okruh má dvě dráhy - jedna je pro zvířata a v druhé jezdí televizní štáb, který dění přenáší na obrovskou obrazovku v hledišti). Trasy jsou dlouhé do dvaceti kilometrů. Zvlášť běhají velbloudi a zvlášť velbloudice (jsou rychlejší). Zde se nesází, vstupné a občerstvení jsou zdarma. Vynikající velbloud má hodnotu až pěti milionů dolarů.

Pokud byste chtěli zkusit pozdrav s místními lidmi, vypadá takto: čelo na čelo, nos na nos a hlasité pusinkování, ale bez doteku. Tradice se dodržuje i tady a dodržujte ji i vy - na ulicích je zakázáno se líbat.

Když zase půjdete do restaurace, můžete narazit na mnoho zajímavostí, při nichž ušetříte. Nabízejí se slevy - například od 12. do 16. hodiny odpoledne, kdy dejme tomu zaplatíte paušál a můžete jíst, jíst a jíst. Nebo jsou restaurace, kde děti dostanou pohoštění zdarma a k tomu ještě nějaký dárek.

Když přijdete na pláž, nezapomeňte na obutí, písek je rozpálený po celý den. Mají zde až deset druhů písků a prakticky všechny jsou jemné.

Když zase zavítáte do pouště, můžete vyzkoušet lyžování na dunách a možná vás zde budou šokovat splachovací záchody - jsou dokonce i na místech, kde žádná voda není. Ale pokud chcete skutečně na výlet do pouště, kupte si podobný zájezd už v České republice, ušetříte.

A kdy se dívky začnou zahalovat? Když dospívají, což je zde věk mezi deseti až dvanácti lety. Chlapci jsou také považováni za dospělé, když začnou nosit dlouhé košile.

Při cestě do Spojených arabských emirátů potřebujete vízum a nesmí vás překvapit ani namátková kontrola na letišti. Celník si může chtít například prohlédnout i přivážené videokazety, jestli nevezete pornografii.

Ale jinak zůstávají emiráty na zvyklosti Arabského poloostrova tolerantní. Což turisty láká.



JAK SE TAM DOSTAT: Do Spojených arabských emirátů létá například společnost Air France, Václavské náměstí 10, Praha 1, telefon: 02/24227164. Let z Paříže trvá kolem pěti hodin. Jiné než letecké spojení se kvůli velmi dlouhé cestě nedoporučuje.



KDY PŘIJET: Místní odborníci říkají, že nejlepší sezona pro turistiku je na podzim, někteří jiní zase tvrdí, že pro Středoevropana jsou nejlepší listopad až únor, maximálně březen. Teploty ale v každém případě vždy vystupují přes den alespoň nad třicet stupňů ve stínu.



CO SI KOUPIT: Především jeden z emirátů - Dubaj - je kvůli příjemným cenám vyhlášeným místem nákupů na celém Středním východě. Dokonce se říká, že právě v Dubaji je nakupování smyslem života. Všude se smlouvá, výjimkou jsou obchodní domy a lepší obchody s oblečením. Našince až zarazí, kolik je v emirátech například zlatnictví. A místní mistři jsou skutečnými umělci. Koupit se samozřejmě dají i jiné tradiční suvenýry, ale mnoho turistů zde spíše nakupuje elektroniku či na letišti alkohol.



NA CO SI DÁT POZOR: Spojené arabské emiráty jsou islámská země, ale kvůli velkému počtu zde žijících cizinců je tolerantní. Každý by zde však měl dodržovat místní pravidla týkající se například požívání alkoholu, vstupu do mešit. Koupání bez plavek je přísně zakázáno. Dobré je mít vždy u sebe pitnou vodu, na hlavě pokrývku a vzdušnější bavlněné oblečení. Emiráty jsou poměrně bezpečnou zemí.