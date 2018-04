Neznámé Emiráty: divoká příroda i zvířata, která jinde nespatříte

Gigantické klece skla a oceli supermoderních mrakodrapů pyšnících se mnoha nej mohou některé cestovatele odradit. Ne každý hledá na cestách esenci civilizace. Spojené arabské emiráty však nabízejí také nádhernou přírodu, o níž se moc nepíše. A je ohromující!

Přestože v poušti by nikdo mnoho života nečekal, arabské duny jím doslova kypí. Navíc poušť zdaleka není jediným prostředím, které v Emirátech najdeme. Vyprahlé písečné pláně střídají divoké hory, zvlněnou krajinu protínají hluboká vádí. A zapomenout přitom nesmíme ani na nádherná pobřeží.

Noemova archa ohrožených zvířat

Divoká zvířata v Emirátech neměla donedávna na růžích ustláno, býložravce decimoval tradiční lov a úbytek býložravců pak zase velice neblaze ovlivnil stavy šelem. V poslední době však i oficiální představitelé stále častěji hovoří o tom, že přírodní dědictví země je třeba chránit všemi prostředky. Zářným příkladem je šejk Zaíd bin Sultan al-Nahján, který v roce 1971 založil na největším arabském ostrově Sir Bani Jas jakousi Noemovu archu arabských zvířat.

Asi nejznámější je příběh přímorožce arabského. Tuto nádhernou antilopu vyhubil člověk v přírodě v roce 1972 a do současnosti, jak se obvykle uvádí, přežila pouze díky chovné skupině v jedné z největších zoologických zahrad v USA ve Phoenixu. Snahy o znovuvysazení tohoto druhu do přírody počaly v Ománu, kde dnes žije největší počet divokých přímorožců, Emiráty však nezůstaly příliš pozadu.

Právě šejk Zaíd bin Sultan al-Nahján už od 60. let dohlížel na chov tohoto nádherného druhu v Zoo Al Ain a také následné vysazování do přírody. Dnes se počet divokých přímorožců v Emirátech přehoupl hodně přes stovku. V celé Arábii se evidovalo ke konci roku 2011 přes tisíc divokých přímorožců, téměř 7 000 jich pak žije v lidské péči po celém světě.

Zvířata, kterých je na světě už jen pár exemplářů...

Může se hodit Benzin je v Emirátech levný. Není proto problém vydat se i k vzdálenějším cílům taxíkem. Počítejte však s tím, že mnoho řidičů nemá povolení přejíždět přes hranice jednotlivých území, a tak je třeba vystřídat více vozů.

Mezi Dubají a dalšími emiráty však existuje čilá autobusová doprava. Máte-li chuť vypravit se například do emirátu Šardžá, vyjde vás jedna cesta na zhruba pět dirhamů, přičemž autobusy vyjíždějí z několika míst Dubaje i jednou za čtvrt hodiny. Ze stanice, kde vás autobus v Šardžá, Al Ainu nebo kdekoli jinde vyloží, je pak taxi nejlepší volba. Informace o autobusech mezi emiráty najdete v angličtině zde.

Přímorožec arabský, i když je nejvýraznější, není jediným kopytníkem Arábie. Pomineme-li tisíce domácích velbloudů, narazíme na několik druhů nádherných gazel, mezi kterými musíme jmenovat gazelu perskou nebo gazelu horskou a gazelu dorkas.

Právě úbytek horských gazel přitom způsobil prudký pokles stavů levharta arabského, nejmenšího levharta světa, dnes také jednoho z nejvzácnějších. Ve chvíli, kdy z hor zmizel hlavní zdroj jeho potravy, musel se tento tajemný obyvatel arabských hor stále častěji uchylovat k lovu domácích zvířat a čím dál víc se tak dostával do konfliktu s lidmi. Situace dospěla tak daleko, že levhart arabský je v Emirátech považován za vyhubeného. Podle všeho však zbývá několik divokých jedinců v Jemenu a v Jabal Samhan Nature Reserve v Ománu.

Odhady počtu divokých levhartů uvádějí kolem 200 jedinců. Udržet tento druh alespoň v lidské péči se dnes daří především díky snahám Arabian Wildlife Center v emirátu Šardžá (Sharjah).

Šardžá také drží, jako jedno ze dvou zařízení planety, tahra arabského. Tento druh horského kopytníka byl dříve podle všeho nejčastější kořistí levhartů, ale i on z divočiny téměř vymizel. Bohužel, vzhledem k choulostivosti tohoto druhu není žádné zvíře v expozici, prohlédnout si tak ho můžete aspoň na tomto snímku.

Levhart arabský je nejmenší ze všech levhartů. Přesto zvládne ulovit tahry, gazely či jiné velké kopytníky. Je kriticky ohrožený, spatřit ho nelze mimo Arábii nikde na světě, a to ani v lidské péči.

Endemičtí tahři (další druh tohoto zvláštního bratrance koz najdeme v Himálaji), žijící pouze v pohoří Hajar, doplácejí na přeměnu přirozeného prostředí, konkurenci ze strany domácího dobytka a ilegální lov. Jakkoli jsou totiž tahři plaší, musí se pravidelně stahovat k napajedlům, kde na ně číhají pytláci.

Úbytek však bohužel zasáhl nejen tahry a přímorožce, ale i všechny ostatní býložravce. Společně s nimi se z hor a pouští Emirátů začali vytrácet predátoři. Strmě klesat tak začaly počty karakalů, malých arabských vlků a gepardů, lov pro kožešinu nebo z hloupého strachu zase přivedl na pokraj vyhubení například nádherné kočky pouštní, medojedy nebo hyeny žíhané. Ačkoli je dnes mnohde situace lepší, ke spatření některého ze jmenovaných zvířat potřebujete pořádnou dávku štěstí.

Přímorožec arabský z přírody docela vymizel. V posledních letech se tam vrací, druh přežil pouze díky snaze zoologických zahrad, mezi nimi například i zoo ze Dvora Králové. Gazely horské jsou nesmírně vzácné. Některé zdroje hovoří dokonce o tom, že na území Emirátů byly vyhubeny.

Vzácní ptáci v městských parcích i na plážích

Naprosto fascinující je také plejáda ptačích druhů, které se v Emirátech dají zahlédnout. Ptáci mají navíc tu výhodu, že za nimi nemusíte cestovat daleko, stačí zajít do některého z městských parků a budete ohromeni. Tyto oázy sezonně ožívají nepřeberným množstvím dudků či mandelíků, vodní nádrže a říčky obývají majestátní volavky červené… Koruny kvetoucích stromů a keřů mihotají křídly křehkých strdimilů, palmy patří papouškům alexandrům. Zcela jistě spatříte některé z bulbulů, tři běžnější druhy špačkům příbuzných majn či hlučné čejky. A pokud se vydáte do přístavu či na pláž, pak v klidnějších oblastech zastihnete nádherné racky arabské, některé z druhů bahňáků, mezi nimiž potěší dlouhonohé pisily čáponohé či rozmanité druhy jespáků. Znalci ocení vzácné kormorány sokotránské, které se dají zastihnout, vyhřívající se na sluníčku, dokonce i v přístavu Deira.

V parcích Dubaje naleznete přinejmenším tři druhy majn. Stejně jako jejich příbuzní špačci jsou i majny zvědavé a nesmírně chytré. Na obrázku je majna obecná. Půvabní racci arabští jsou plaší. Potkáte je spíše na odlehlejších místech.

A pokud vás ptáci zase až tak nezajímají, nebo s sebou máte někoho, kdo do Emirátů dorazil jen za sluncem a nákupy, nenechte si ujít alespoň působivou rezervaci Ras al-Chor, na niž shlížejí dubajské věže. Co by kamenem dohodil od tepny Sheikh Zayed Road totiž najdete fascinující vodní plochu, kterou běžně obývá kolem 50 druhů ptáků, mezi nimiž nechybí franolíni, tenkozobci opační, kolihy, motáci a obrovská hejna plameňáků růžových. Tuto působivou podívanou navíc můžete sledovat z pohodlných pozorovatelen.

Zdá se vám to ohromující? Tak si představte, že jsem se ani zdaleka nedotkl druhů, které často poznáte jen s pomocí atlasu ptáků. A ani slůvko také nepadlo o plazech, členovcích či životu v mořích. Pokud bych totiž měl uvést jen prostý seznam všech stříbrozobek, stepokurů, orebic, konipasů, rybáků, endemické ledňáčky z poloostrova Kalba, karety, žraloky velrybí a další magnety, které do Spojených arabských emirátů mohou milovníky přírody lákat, strávili byste čtením tohoto dlouhého seznamu dobu, kterou teď můžete věnovat shánění cenově zajímavých letenek. Šťastnou cestu!