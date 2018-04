Embéčko, které objelo svět, vydražil Čechoameričan za 150 100 korun

"Zkoušeli jsme Julii nabízet do Škoda Auto Muzea v Mladé Boleslavi, ale neměli zájem. Nejprve řekli, že nemají peníze, pak někdo další prohlásil, že by muzeum muselo zažádat o grant, a nakonec nám pracovnice muzea oznámila, že o žádný grant žádat nebudou," vysvětlil pro iDNES.cz Michal Vičar.

Z vyvolávací jedné koruny se nakonec kupní cena Julie vyšplhala po 44 příhozech na 150 100 korun.

"Oba jsme spokojeni. Vydražilo se to za více, než jsme předpokládali," uvedl Michal Vičar. Dodal, že s vydražitelem, který je nadšencem do starých automobilů, jsou majitelé embéčka v telefonickém kontaktu a že by měl do České republiky přiletět příští pondělí.

"Pravděpodobně si ho vystaví v soukromém muzeu. Je trochu škoda, že Julie skončí v zámoří, ale když u nás o vůz nebyl zájem. A také jsme museli splatit dluhy," povzdechl si cestovatel.

Sedmadvacetiletý Martin Beťko a jeho o tři roky mladší bratranec Michal Vičar odstartovali svou dobrodružnou cestu kolem světa loni v září. Kromě Evropy a Asie putovali i Severní a Jižní Amerikou. S embéčkem překonali Transsibiřskou magistrálu, projeli se po legendární route 101 v Americe a na svém kontě mají i exotické destinace, jako je Jižní Korea, Mexiko, Guatemala, Honduras, Kostarika nebo Guyana.



SERIÁL Všechny díly seriálu Embéčkem kolem světa najdete zde.

Posádka během 254 dní ujela téměř 36 700 kilometrů, navštívila 22 zemí, spotřebovala na 3000 litrů benzinu a přestála i čtyři bouračky. Embéčko Julie vydrželo cestu bez větších technických problémů. Kromě svařování výfuku, výměny benzinové nádrže a opravě po větší nehodě ve Venezuele nebylo potřeba významnějších zásahů.

Přesto se cestovatelé rozhodli automobil prodat. Studenti totiž neměli moc možností, jak se o vůz postarat. Ze získané sumy také hodlají splatit dluhy, které jim vznikly kvůli cestování. "Doufáme, že ten, komu se poštěstí Julii vydražit, jí poskytne pohodlný důchod, který si zaslouží. Byla opravdu dobrým parťákem," uzavřel Vičar.